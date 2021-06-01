Офис президента назвал основную претензию к Кличко

"Инфраструктура не развивается. Все, что строилось, строилось при Александре Попове".

Офис президента назвал основную претензию к Кличко
Фото: facebook.com/victoria.strakhova

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что Виталий Кличко может быть уволен с должности главы Киевской городской государственной администрации.

"Мэр - это избираемая должность, это неоспоримый факт, но относительно главы Киевской горадминистрации будут другие выводы. Но решать это президенту. Есть разные варианты, в том числе и принятие законопроекта "О столице", и поправок к действующему закону", - сказал Тимошенко в интервью "Интерфакс-Украина".

Конкретно в вину Кличко вменяется медленное развитие инфраструктуры Киева.

"Инфраструктура не развивается, кроме планов по застройке жилья, которые были привязаны к генплану и перевыполняются. В то же время планы по развитию инфраструктуры, развязок дорог, метро, мостов и т.п. не выполняются даже на 50%. Все, что когда-то строилось, как бы это странно не звучало, строилось при Александре Попове. Ни одной развязки, ни одной станции метро. Теперь же строятся только парки, ставятся фонтаны, стелется газон. Это очень хорошо, но у Киева есть другие проблемы - это трафик, который действительно вырос, люди стоят в пробках, метро не развивается. Так не может быть", - сказал Тимошенко.

По его словам, выходов из этой ситуации только два: или власть Киева начинает заниматься инфраструктурой, или ее меняют.

Тимошенко сказал, что у Офиса президента нет вопросов к персоне Кличко.

"Но если ты - мэр, ты должен набрать такую команду, при которой ты будешь действительно легендой, тебя будут любить, знать, уважать и писать о тебе в учебниках истории. А если ты не можешь набрать хорошую команду, к сожалению, получается, это проблема самого Кличко", - сказал он.

Напомним, что Офис президента еще летом 2019 года высказывал желание уволить Кличко в связи с избранием нового президента Украины, но Зеленский так и не подписал соответствующий указ.

Депутаты Верховной Рады предыдущего VIII созыва перед сложением полномочий обратились в Конституционный Суд с просьбой объяснить, может ли президент назначать на должность главы КГГА не мэра Киева.

Осенью 2020 года киевляне переизбрали Кличко мэром в первом же туре.

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