Профильный комитет Рады не сможет рассмотреть законопроект об отсрочке украинского дубляжа фильмов на этой неделе

Один из авторов законопроекта "очень удивлен" провалом его включения в повестку дня.

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики не будет рассматривать на этой неделе законопроект №5554, который переносит на практически неопределенный период обязательный украинский дубляж фильмов и телепродукции.

Рассмотрение проекта закона "О внесении изменений в некоторые законы по поддержке отечественных производителей теле- и кинопродукции в период установления карантина в связи с распространением на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19" в комитете было запланировано на завтра. Об этом в комментарии LB.ua сообщил глава Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, народный депутат фракции "Слуга народа" Никита Потураев, который является одним из авторов проекта.

Рассмотрение перенесли, потому что Рада провалила голосование о внесении в повестку дня законопроекта и сокращении сроков его рассмотрения.

"На этой неделе на комитете законопроект рассматривать не будем, потому что не проголосовали за сокращение сроков по процедуре. Поэтому законопроект уже «пойдет» на следующий (заседание) комитет", - заявил Потураев.

Он отметил, что "очень удивлен" тем, что Рада провалила включение законопроекта в повестку дня.

"Ибо все, что они (представители оппозиции критиковали законопроект за наступление на украинский язык) говорили - сплошная неправда. Ничего, кроме пролонгации нормы самого Княжицкого с двух до трех лет (или даже меньше - в зависимости от того, какую формулировку в конце бы проголосовали) в этом законе не было".

Законопроект 5554 предусматривает отсрочку на "после карантина" требования о распространении и демонстрации фильмов на государственном языке. Предлагается, что обязательный украинский дубляж должен вступить в силу через два месяца после отмены карантинных мер, а не с июля этого года.

Кроме того, законопроект уточняет, что производственные процессы создания кино и телепродукции не являются массовыми мероприятиями в понимании карантинных ограничений.