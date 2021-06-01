Рада ограничила оборот пластиковых пакетов в Украине

Закон запрещает с 1 января 2022 года оборот оксораскладных пакетов толщиной до 50 мкм в магазинах и ресторанах, а также бесплатное их распространение.

Верховная Рада на заседании 1 июня приняла в повторном втором чтении законопроект об ограничении оборота пластиковых пакетов. "За" проголосовали 297 народных депутата, объявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Закон запрещает с 1 января 2022 года оборот оксораскладных пакетов толщиной до 50 мкм в магазинах и ресторанах, а также бесплатное их распространение. Кроме того, документ обязывает субъекты хозяйствования утилизировать такие пакеты.

"Основная цель проекта - определение правовых и организационных основ обращения пластиковых пакетов, упорядочение отношений, возникающих при распространении пластиковых пакетов на территории Украины, а также стимулирование развития производства биоразлагаемых пластиковых пакетов, что позволит украинским производителям встать на путь глобальных европейских и мировых тенденций и занять ведущее место в мировой производственной цепи", - говорится в пояснительной записке.

В первом чтении запрет пластиковых пакетов Рада поддержала еще в ноябре 2019 года, но через год провалила во втором.