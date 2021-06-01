В Днепропетровской области СБУ разоблачила группу из более чем 100 человек, которые выступают за "восстановление СССР"

Служба безопасности Украины пресекла попытку восстановления "структуры СССР " в Днепропетровской области. Группа злоумышленников, выступавших за "восстановление СССР ", хотела основать фейковые "народные советы" и "силовые структуры" в регионе.

Местная жительница с "опытом работы" привлекла к участию в антигосударственных мероприятиях почти 100 человек. Процесс проходил при координации роSSийской организации "Верховный Совет СССР ", информирует пресс-центр СБУ .

Так называемая "Председатель Верховного Совета УССР" раздавала участникам группы "справки о гражданстве СССР ". Она также проводила агитацию среди граждан с призывом принять участие в "псевдовыборах" новых государственных органов.

В формировании "силового блока" приняли участие члены незарегистрированной ячейки роSSийского "Международного союза советских офицеров".

Во время обысков по месту жительства организатора и активных участников группы правоохранители обнаружили документацию фейковых "народных советов", компьютерную технику, которую злоумышленники использовали для изготовления так называемых "справок о гражданстве СССР ", списки участников группы, переписку с кураторами из РФ .

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности причастных лиц.