Парламент отклонил включение в повестку дня законопроекта об отсрочке обязательного дубляжа фильмов на украинском

Нардепы отклонили включение в повестку дня и сокращение сроков внесения альтернативных проектов в предложении об отсрочке украинского дубляжа фильмов. Нардепы " ЕС " и "Голоса" блокировали трибуну, в зале также скандировали "Остановите нарушение регламента!", поскольку комитет еще не рассмотрел законопроект.

За включение проголосовали лишь 204 депутата.

Источники LB.ua во фракции "Слуга народа" сообщили, что не все "слуги" поддержали включение, так как "не все согласны, что нужно делать исключение для одной отрасли, кто-то просто не хочет голосовать за все, что связано с законом о языке".

Законопроект 5554 предусматривает перенесение на "после карантина" требования о распространении и демонстрации фильмов на государственном языке. Предлагается, что обязательный украинский дубляж должен вступить в силу через два месяца после отмены карантинных мероприятий, а не с июля этого года.

С 16 июля 2021 года вступает в силу часть 6 статьи 23 закона "О функционировании украинского языка как государственного", которая предусматривает, что "языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык", то есть украинский.

Это касается не только продуктов кинотеатров и телевидения, но и интернет-сайтов, где демонстрируют фильмы. Поставщики услуг видео по запросу с использованием сети Интернет при наличии у них аудиодорожек на государственном языке для фильмов, доступ к которым возможен с территории Украины, должны обеспечить загрузку такой аудиодорожки к соответствующим фильмам по умолчанию.

Кроме того, законопроект уточняет, что производственные процессы создания кино- и телепродукции не являются массовыми мероприятиями в понимании карантина. Создатели законопроекта, депутаты от "Слуги народа", считают, что документ положительно повлияет на отрасль и ускорит производство украинского кино.

Источники LB.ua вчера сообщили, что в парламенте на этой неделе упомянутый законопроект рассматривать не будут.