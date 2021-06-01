Парламент отклонил включение в повестку дня законопроекта об отсрочке обязательного дубляжа фильмов на украинском
Документ предлагал отсрочить эту норму с 16 июля на фактически неопределенный срок.
Нардепы отклонили включение в повестку дня и сокращение сроков внесения альтернативных проектов в предложении об отсрочке украинского дубляжа фильмов. Нардепы "ЕС" и "Голоса" блокировали трибуну, в зале также скандировали "Остановите нарушение регламента!", поскольку комитет еще не рассмотрел законопроект.
За включение проголосовали лишь 204 депутата.
Источники
Законопроект 5554 предусматривает перенесение на "после карантина" требования о распространении и демонстрации фильмов на государственном языке. Предлагается, что обязательный украинский дубляж должен вступить в силу через два месяца после отмены карантинных мероприятий, а не с июля этого года.
С 16 июля 2021 года вступает в силу часть 6 статьи 23 закона "О функционировании украинского языка как государственного", которая предусматривает, что "языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык", то есть украинский.
Это касается не только продуктов кинотеатров и телевидения, но и интернет-сайтов, где демонстрируют фильмы. Поставщики услуг видео по запросу с использованием сети Интернет при наличии у них аудиодорожек на государственном языке для фильмов, доступ к которым возможен с территории Украины, должны обеспечить загрузку такой аудиодорожки к соответствующим фильмам по умолчанию.
Кроме того, законопроект уточняет, что производственные процессы создания кино- и телепродукции не являются массовыми мероприятиями в понимании карантина. Создатели законопроекта, депутаты от "Слуги народа", считают, что документ положительно повлияет на отрасль и ускорит производство украинского кино.
Источники LB.ua вчера сообщили, что в парламенте на этой неделе упомянутый законопроект рассматривать не будут.