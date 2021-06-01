Зеленский предложил создать новый формат переговоров, который включал бы Донбасс, Крым и "Северный поток-2"

"Нормандский формат" и его темы в таком случае "стали бы частью конструкции".

Зеленский предложил создать новый формат переговоров, который включал бы Донбасс, Крым и "Северный поток-2"
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский предложил создать новый формат переговоров по урегулированию ситуации в Украине и вокруг нее.

Об этом глава украинского государства заявил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, перевод которого обнародован на сайте президента.

Согласно его предложению, к новому формату должны быть отнесены вопросы не только урегулирования ситуации на Донбассе, но и возвращения временно оккупированного Крыма под контроль Украины, а также строительство газопровода "Северный поток-2".

По словам президента Украины, такой формат можно было бы объединить с "нормандским".

"Это более глобальный формат, чем Нормандский. То, что должна решить «Нормандская четверка», станет частью этого плана. Потому что Нормандский формат - именно о востоке Украины. Он не о Крыме, не о «трубе», не о гарантиях нашей безопасности, он не о членстве в НАТО или особом статусе партнерства с НАТО", - пояснил Зеленский.

По словам президента, "Нормандский формат" и его темы в таком случае "стали бы частью конструкции".

Как известно, участницами "нормандской четверки" являются Украина, Германия, Франция и РоSSия. Президент Украины Владимир Зеленский предложил расширить нормандский формат за счет США еще в 2019 году. В США ответили, что привлечение новых участников к переговорному процессу требует согласия всех лидеров "Нормандской четверки".

В свою очередь МИД Франции высказался за поддержание диалога с Вашингтоном по Донбассу, но категорически против участия США в "нормандском формате".

В то же время в РФ заявили, что желание Украины привлечь США к нормандским переговорам по Донбассу якобы можно считать попыткой отойти от Минского формата.

Владимир Зеленский отметил, что не видит большой проблемы в том, чтобы параллельно с нормандским форматом создать еще одну переговорную площадку, если первая не работает.

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