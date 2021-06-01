Главу меджлиса Рефата Чубарова "суд" в Крыму приговорил к 6 годам лишения свободы

Украина не признает решения так называемого "Верховного суда Крыма".

Главу меджлиса Рефата Чубарова "суд" в Крыму приговорил к 6 годам лишения свободы
Фото: Макс Требухов

Подконтрольный РоSSии Верховный суд Крыма 1 июня объявил приговор по делу против главы Меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова. Его признали виновным в "организации массовых беспорядков" 26 февраля 2014 года под стенами крымского парламента.

Чубаров получил наказание в виде шести лет лишения свободы, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Главу Меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова подконтрольный стране-оккупанту РФ «Верховный суд Крыма» незаконно приговорил к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима, штрафу в размере 200 тысяч рублей РФ и 200 часам исправительных работ за якобы «организацию массовых беспорядков» 26 февраля 2014 года под стенами крымского парламента", - написала украинский омбудсмен.

Денисова заявила, что не признает решение так называемого "Верховного суда Крыма". Она подчеркнула, что с начала этого судилища Рефат Чубаров был лишен права на справедливое судебное разбирательство, доступа к правосудию и эффективного юридической защите, что является прямым нарушением статей 6, 13 Европейской Конвенции по правам человека.

"Сегодняшний приговор стал еще одним свидетельством того, что страна-оккупант продолжает политику преследования и репрессий украинских граждан. Призываю международное сообщество отреагировать на эти факты и усилить давление на агрессора, чтобы заставить выполнять нормы международного права и немедленно освободить всех, кого незаконно удерживают в РФ и на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей", - заявила Людмила Денисова.

Напомним, в марте 2020-го Следственный комитет РоSSии возбудил уголовное дело против главы Меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова по обвинению в "организации массовых беспорядков" в Симферополе 26 февраля 2014 года.

По версии следствия, 25 февраля 2014 года Чубаров, будучи осведомленным о внеочередном заседании сессии депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, где планировалось рассмотреть вопрос об отчете республиканского правительства, для срыва заседания поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу организовать массовые беспорядки у здания Верховной Рады и лично руководить сторонниками "Меджлиса", которые будут в них участвовать.

Прокуратура АРК открыла производство из-за уголовного дела, которое роSSийские следователи открыли против Чубарова.

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