При ОПУ создали должность заместителя по евроинтеграции и назначили Жовкву

Кроме того, на должность заместителя руководителя Офиса президента назначен экс-посол в Турции Андрей Сибига.

В Офисе президента Украины сообщили об усилении внешнеэкономического направления в работе.

В частности, введена должность заместителя руководителя ОП, который сфокусируется на направлении европейской и евроатлантической интеграции Украины. Эту новую должность будет занимать Игорь Жовква. Также создано соответствующее структурное подразделение, информирует пресс-служба ОП.

"К первоочередным задачам Игоря Жовквы относится координация сотрудничества с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины и с Верховной Радой", - сказано в сообщении.

Кроме того, на должность заместителя руководителя Офиса главы государства назначен дипломат Андрей Сибига, до мая занимавший должность посла Украины в Турции.

"Он сосредоточится на широком спектре вопросов внешней политики и развития стратегического партнерства", - отмечают в Офисе президента.

Указ о назначении Сибиги заместителем руководителя Офиса президента Украины Владимир Зеленский подписал 31 мая.