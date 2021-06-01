Брату судьи Вовка суд продлил арест на два месяца

Зонтов может выйти под залог в 27 млн 240 тыс. гривен.

Высший антикоррупционный суд продлил арест задержанному на взятке брату главы Окружного административного суда Павла Вовка - Юрию Зонтову на 60 суток с альтернативой залога в 27 млн 240 тыс. гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Высшего антикоррупционного суда в Facebook.

"В понедельник, 31 мая, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованное с прокурором САП, и продлил бывшему сотруднику Службы внешней разведки Украины, который также является адвокатом, срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 27 миллионов 240 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

В случае внесения залога на подозреваемого возлагаются следующие процессуальные обязанности: являться по каждому требованию к следователю, детективу, прокурору, следственному судье, суду; не оставлять пределы Киева и с. Гатное Киевской области без разрешения следователя, детектива или суда; уведомлять следователя, детектива или суд об изменении места жительства и работы; воздерживаться от общения с определенными в постановлении следственного судьи лицами; сдать на хранение в соответствующие органы паспорт и другие документы, которые дают право на выезд за пределы Украины; носить электронное средство контроля.

Полный текст постановления будет объявлен в 13:00 2 июня.

Напомним, Зонтов, который является родным братом главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка, якобы обещал за 100 тыс. долларов организовать необходимое решение в ОАСК.

По решению Высшего антикоррупционного суда Зонтова арестовали с залогом 35 млн гривен.

В апреле Зонтова уволили из Службы внешней разведки.