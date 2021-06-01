Иран превысил разрешенный объем обогащенного урана в 16 раз, - МАГАТЭ

Всего Иран располагает более 3,2 тысячи килограммов урана, обогащенного до разного уровня.

Иран превысил разрешенный объем обогащенного урана в 16 раз, - МАГАТЭ

Иран в настоящее время произвел 2,4 килограмма урана, обогащенного до 60%. Об этом в понедельник, 31 мая, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Всего Иран располагает более 3,2 тысячи килограммов урана, обогащенного до разного уровня. Это в 16 раз больше, чем Ирану разрешено иметь согласно ядерному соглашению 2015 года, передает DW.

По этому же соглашению Иран может обогащать уран лишь до 4%, которые необходимы для использования его на атомных электростанциях. Для создания ядерного оружия требуется уран, обогащенный до 90%. Впрочем, когда уран обогащен до 60%, для достижения более высокого уровня требуется очень мало времени.

"Шестьдесят процентов - это почти класс оружия", - сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гроссе, передает издание Financial Times.

Он также отметил, что переход к обогащению урана до 60% происходит в Иране с апреля. Тогда МАГАТЭ потеряло доступ к данным и снимкам ядерных объектов Ирана из-за истечения соответствующего соглашения. Гроссе также обеспокоен тем, что ядерные материалы находятся в трех незадекларированных местах в Иране, и их расположение МАГАТЭ неизвестно.

СВПД по ядерной программе Ирана было заключено в Вене в 2015 году. Венское соглашение с Ираном подписали США, Великобритания, Франция, Германия, РФ, Китай, а также ЕС. В мае 2018 года Штаты по инициативе действующего тогда президента Дональда Трампа вышли из соглашения и восстановили санкции против Ирана. В свою очередь Иран официально прекратил выполнение своей части обязательств по условиям СВПД и сообщил об этом всем сторонам соглашения.

Новая администрация Джо Байдена выразила намерение вернуться к выполнению СВПД, что требует напряженных дипломатических усилий от всех участников сделки.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Швейцария защищает свой рынок труда от требований ЕвросоюзаШвейцария защищает свой рынок труда от требований Евросоюза
США рассматривают возможность сотрудничества относительно поставок и производства вакцин в Украине, - ЛяшкоСША рассматривают возможность сотрудничества относительно поставок и производства вакцин в Украине, - Ляшко
Ректор КНУ им. Шевченко призвал лишить Лукашенко звания почетного доктораРектор КНУ им. Шевченко призвал лишить Лукашенко звания почетного доктора
Украина будет просить ОБСЕ перенести переговоры ТКГ из Минска из-за задержания рейса RyanairУкраина будет просить ОБСЕ перенести переговоры ТКГ из Минска из-за задержания рейса Ryanair
Кулеба: сближение Белоруссии с Россией несет угрозу для УкраиныКулеба: сближение Белоруссии с Россией несет угрозу для Украины
Блок рекламы


Похожие новости
У МАГАТЭ завершился доступ к видеокамерам на ядерных объектах, - ИранУ МАГАТЭ завершился доступ к видеокамерам на ядерных объектах, - Иран
Оккупационная власть Крыма заявила о "приличных объемах" пресной воды под Азовским моремОккупационная власть Крыма заявила о "приличных объемах" пресной воды под Азовским морем
Иран игнорирует запросы Украины по расследованию сбивания самолета МАУИран игнорирует запросы Украины по расследованию сбивания самолета МАУ
Иран назвал имя подозреваемого в причастности к аварии на заводе по обогащению урана в НатанзиИран назвал имя подозреваемого в причастности к аварии на заводе по обогащению урана в Натанзи
Иран сообщил о проблеме на подземном заводе в Натанзи, где обогащают уранИран сообщил о проблеме на подземном заводе в Натанзи, где обогащают уран
ЮУАЭС проверяют эксперты МАГАТЭЮУАЭС проверяют эксперты МАГАТЭ
Степанов подтвердил остановку поставок CoviShield и назвал объем первой партии CoronaVacСтепанов подтвердил остановку поставок CoviShield и назвал объем первой партии CoronaVac
Иран обнародовал окончательный отчет о катастрофе самолета МАУ, - ReutersИран обнародовал окончательный отчет о катастрофе самолета МАУ, - Reuters
В РоSSии сумма штрафов "Радио Свобода" как "иноагента" превысила $ 730 тыс.В РоSSии сумма штрафов "Радио Свобода" как "иноагента" превысила $ 730 тыс.
Нетаньяху заявил, что Иран ответственен за атаку израильского судна в Персидском заливеНетаньяху заявил, что Иран ответственен за атаку израильского судна в Персидском заливе
Последние новости
Подгружаем последние новости