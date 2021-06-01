В зоне ООС оккупанты 10 раз за сутки нарушили режим прекращения огня

Боевых потерь в рядах ООС нет.

За прошедшие сутки, 31 мая, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск, из которых 8 - обстрелы позиций украинских военных, одно дистанционное минирование и один пролет вражеского БПЛА типа «Орлан- 10» с пересечением линии разграничения.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Так, вблизи Водяного оккупанты дважды открывали огонь из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем, а около населенного пункта Шумы - из минометов 82-го калибра.

В районе Гнутова роSSийско-оккупационные войска вели огонь по позициям наших воинов из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку от Авдеевки противник применил в направлении позиций наших защитников автоматические станковые гранатометы, а около Майорска дважды - ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. В районе поселка Золотое-4 враг совершил обстрел из стрелкового оружия.

Вблизи Зайцева роSSийские наемники совершили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

"Кроме этого, в направлении населенного пункта Санжаровка был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ", - говорится в сообщении.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

По состоянию на 7:00 1 июня нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.