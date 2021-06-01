Меркель направляет делегацию в США для обсуждения "Северного потока-2"

Визит состоится за несколько дней до первой поездки Байдена в Европу.

Меркель направляет делегацию в США для обсуждения "Северного потока-2"
Фото: ИноСМИ

Канцлер Германии Ангела Меркель на этой неделе направит в Вашингтон группу высокопоставленных чиновников для обсуждения проекта газопровода "Северный поток 2".

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на немецкий медиаконцерн Funke Media Group.

Согласно сообщению, немецкая делегация во главе с советником Меркель по вопросам внешней политики Яном Гекером и ее главным экономическим советником Ларсом-Хендриком Реллером встретится в США с советником президента Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном и торговым представителем Кэтрин Тай.

Издание отмечает, что визит немецкой делегации, который состоится всего за несколько дней до первой поездки Байдена в Европу, призван устранить напряженность в экономических отношениях между США и Германией.

Одной из нерешенных проблем являются действующие пошлины на импорт стали и алюминия из Европы, введенные предыдущим президентом Дональдом Трампом.

Ранее нынешний президент США Джо Байден объяснил отказ от санкций против "Северного потока-2". Он заявил, что введение санкций на этапе, когда трубопровод практически достроен, стало бы "контрпродуктивным с точки зрения европейских отношений".

Вместе с тем США ввели санкции против компаний и судов РФ за строительство трубопровода. В администрации Байдена напомнили, что выступают против "Северного потока-2".

Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам второго года каденции отметил, что опасается, что Байден и президент РФ Владимир Путин договорятся о снятии санкций с "Северного потока".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Швейцария защищает свой рынок труда от требований ЕвросоюзаШвейцария защищает свой рынок труда от требований Евросоюза
США рассматривают возможность сотрудничества относительно поставок и производства вакцин в Украине, - ЛяшкоСША рассматривают возможность сотрудничества относительно поставок и производства вакцин в Украине, - Ляшко
Ректор КНУ им. Шевченко призвал лишить Лукашенко звания почетного доктораРектор КНУ им. Шевченко призвал лишить Лукашенко звания почетного доктора
Украина будет просить ОБСЕ перенести переговоры ТКГ из Минска из-за задержания рейса RyanairУкраина будет просить ОБСЕ перенести переговоры ТКГ из Минска из-за задержания рейса Ryanair
Кулеба: сближение Белоруссии с Россией несет угрозу для УкраиныКулеба: сближение Белоруссии с Россией несет угрозу для Украины
Блок рекламы


Похожие новости
Дания помогала США "шпионить" за европейскими политиками, включая Меркель, - СМИДания помогала США "шпионить" за европейскими политиками, включая Меркель, - СМИ
Меркель заявила о законном праве Израиля на самооборонуМеркель заявила о законном праве Израиля на самооборону
Меркель в ПАСЕ призвала к диалогу с РоSSиейМеркель в ПАСЕ призвала к диалогу с РоSSией
Зеленский прилетел во Францию на переговоры с Макроном и МеркельЗеленский прилетел во Францию на переговоры с Макроном и Меркель
Меркель выступила за комендантский час в Германии для борьбы с коронавирусомМеркель выступила за комендантский час в Германии для борьбы с коронавирусом
Меркель и Байден призвали РоSSию сократить военное присутствие на границе с УкраинойМеркель и Байден призвали РоSSию сократить военное присутствие на границе с Украиной
В МИД отреагировали на совместную видеоконференцию Меркель, Макрона и Путина о ДонбассеВ МИД отреагировали на совместную видеоконференцию Меркель, Макрона и Путина о Донбассе
В МИДе прокомментировали заявление Кремля о подготовке заседания Путина, Меркель и Макрона по ДонбассуВ МИДе прокомментировали заявление Кремля о подготовке заседания Путина, Меркель и Макрона по Донбассу
В Черное море направляется американский ракетный эсминецВ Черное море направляется американский ракетный эсминец
Меркель продлила карантин в Германии до 28 мартаМеркель продлила карантин в Германии до 28 марта
Последние новости
Подгружаем последние новости