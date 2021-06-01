Меркель направляет делегацию в США для обсуждения "Северного потока-2"

Визит состоится за несколько дней до первой поездки Байдена в Европу.

Канцлер Германии Ангела Меркель на этой неделе направит в Вашингтон группу высокопоставленных чиновников для обсуждения проекта газопровода "Северный поток 2".

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на немецкий медиаконцерн Funke Media Group.

Согласно сообщению, немецкая делегация во главе с советником Меркель по вопросам внешней политики Яном Гекером и ее главным экономическим советником Ларсом-Хендриком Реллером встретится в США с советником президента Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном и торговым представителем Кэтрин Тай.

Издание отмечает, что визит немецкой делегации, который состоится всего за несколько дней до первой поездки Байдена в Европу, призван устранить напряженность в экономических отношениях между США и Германией.

Одной из нерешенных проблем являются действующие пошлины на импорт стали и алюминия из Европы, введенные предыдущим президентом Дональдом Трампом.

Ранее нынешний президент США Джо Байден объяснил отказ от санкций против "Северного потока-2". Он заявил, что введение санкций на этапе, когда трубопровод практически достроен, стало бы "контрпродуктивным с точки зрения европейских отношений".

Вместе с тем США ввели санкции против компаний и судов РФ за строительство трубопровода. В администрации Байдена напомнили, что выступают против "Северного потока-2".