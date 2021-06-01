Оккупанты на Донбассе дистанционно минируют украинские населенные пункты на подконтрольной территории
Минирование было проведено с помощью РПГ с использованием мин ПОМ-2, запрещенных Женевской конвенцией.
ПророSSийские наемники продолжают осуществлять дистанционное минирование вблизи населенных пунктов, находящихся на подконтрольной правительству Украины территории вблизи линии соприкосновения.
Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС.
30 мая около 20 часов роSSийские наемники осуществили дистанционное минирование окраины населенного пункта Майорское со стороны населенного пункта шахты 6-7, который находится на временно оккупированной территории населенного пункта Горловка.
"Минирование незаконными вооруженными формированиями было проведено с помощью РПГ с использованием мин ПОМ-2, запрещенных Женевской конвенцией. Указанные действия оккупантов подвергают опасности местное население и противоречат Минским договоренностям о всеобъемлющем перемирии", - говорится в сообщении.
Украинская сторона СЦКК провела верификацию минирования и с помощью установленного координационного механизма проинформовала СММ ОБСЕ.
"Украинская сторона СЦКК в который раз подчеркивает, что подразделения ВС Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств о всеобъемлющем режиме прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Минских договоренностей", - сообщает штаб ООС.
Напомним, ранее неоднократно сообщалось о случаях грубых нарушений Минских договоренностей и международного гуманитарного права со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации. Среди прочего речь шла о фактах минирования населенных пунктов на Донбассе запрещенными роSSийскими боеприпасами.