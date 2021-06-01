"Прослушка Медведчука": журналисты узнали детали закупок угля у боевиков

Пленки содержат разговоры между Медведчуком и главарями боевиков - Александром Захарченко и Владимиром Кононовым о поставках угля с оккупированных территорий.

Журналисты проекта Bihus.Info обнародовали третью часть расследования, сделанного на основе анализа телефонных разговоров главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За Жизнь" Виктора Медведчука за 4 года.

Соответствующее видео "Оккупированный уголь за наши деньги" обнародовано на YouTube-канале проекта.

Как уверяют журналисты, пленки содержат запись разговоров между Медведчуком и главарями боевиков - Александром Захарченко и Владимиром Кононовым о поставках угля с оккупированных территорий.

"С началом войны часть украинского угля оказалась под контролем оккупантов. И пока власть уверяла, что Украина покупать уголь у боевиков не будет, Медведчук уже вел переговоры", - говорится в описании к видео.

На записях Медведчук якобы говорит заместителю руководителя Администрации Президента РоSSии Дмитрию Козаку, что Украина будет закупать уголь у боевиков ДНР/ЛНР через фирму-посредника, которая затем будет продавать уголь Центрэнерго.

Медведчук также предлагал в качестве платы за уголь поставлять на оккупированные территории продукты питания. В ответ в Москве заявили, что там нужны деньги. Кроме того, по информации журналистов, Медведчук предлагал Москве шантажировать Украину дефицитом угля.

В расследовании также говорится о том, что деньги боевикам за уголь с оккупированных территорий возила Служба безопасности Украины. А контролировал передачу денег сам Медведчук.

Первая часть расследования была обнародована 17 мая. В ней говорится о том, что Медведчук с 2014 года осуществлял пророSSийское влияние на украинское руководство.

24 мая обнародована вторая часть расследования. Оно проливает свет на то, как суд отдал стратегический объект россиянам, и что они получили, когда передали трубу окружению Медведчука.

Напомним, участок нефтепродуктопроводов Самара - Западное направление и Грозный - Армавир - Трудовая, который проходит по территории Украины, в 2018 году был выведен из государственной собственности и передан в пользование роSSийским коммерческим структурам и компаниям, аффилированным с нардепом Виктором Медведчуком. Сам Медведчук заявлял, что он и его семья не причастны к трубопроводу.

Магистраль была возвращена в собственность государства решением Совета нацбезопасности и обороны от 19 февраля. При предыдущих владельцах в 2017-2019 годах было уничтожено почти 400 километров нефтепродуктопровода.

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения нардепам Тарасу Козаку и Виктору Медведчуку. Им инкриминируют статьи за государственную измену и покушение на разграбление национальных ресурсов (нарушение норм и правил войны).

13 мая Печерский райсуд отправил Медведчука под домашний арест.