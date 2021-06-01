В ОБСЕ фиксируют усиление напряжения на Донбассе

Генсек ОБСЕ считает, что для окончания войны "необходима устойчивая политическая воля и сотрудничество".

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид заявляет об усилении напряжения на Донбассе в последние месяцы.

Об этом сообщает “Радио Свобода”.

"В последние пару месяцев мы видим, что напряжение ухудшается, а количество нарушений режима прекращения огня возрастает. Это напоминает, какой хрупкой является ситуация. ОБСЕ продолжит делать все, что в наших силах, но необходима устойчивая политическая воля и сотрудничество, чтобы закончить этот кризис. Люди заслуживают устойчивой стабильности и безопасности в повседневной жизни", - заявила Шмид.

Напомним, за прошедшие сутки, 30 мая, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РоSSийской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня.