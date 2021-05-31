Оккупанты на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня

Боевых потерь среди украинских военных нет.

Оккупанты на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня
Фото: 112.ua

С начала суток на Донбассе зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС.

Вблизи Водяного оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем.

Неподалеку Авдеевки противник применил в направлении украинских позиций автоматические станковые гранатометы, а возле Майорска - ручные противотанковые гранатометы.

В районе населенного пункта Золотое-4 враг осуществил обстрел из стрелкового оружия.

Кроме этого, в направлении населенного пункта Санжаровка был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.

"Украинская сторона СЦКК, используя координационный механизм, оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военнослужащими", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки, 30 мая, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РоSSийской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня.

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