Апелляционный суд вынес решение по делу Стерненко о похищении человека

Наказание в семь лет лишения свободы отменили.

Одесский апелляционный суд признал активиста Сергея Стерненко невиновным в разбойном нападении на местного депутата пророSSийской партии "Родина" Сергея Щербича, которое произошло в 2015 году. Приговор Приморского суда относительно Стерненк и его друга Руслана Демчука отменили по статье о разбойном нападении, наказание в 7 лет лишения свободы отменили. Приговор по статье о похищении человека одобрили, но там истек срок давности. Приговор по статье о ношении огнестрельного оружия отменили, потому что пистолет признали стартовым. Но признали виновным в хранении боеприпаса - одного патрона 5.45 мм. Назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком на год.

Суд выяснил недоказанность совершения Стерненко и Демчуком разбойного нападения (ст. 187 УК). Также суд отметил, что потерпевший изменил свои показания в апелляционном суде относительно завладения его имуществом, в том числе 300 гривнами, поэтому их нельзя считать достоверными, и закрыл уголовное производство в этой части.

Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции относительно вины Стерненко и Демчука по статье о похищении человека (ст. 146 УК), по которой истекли сроки давности. Суд признал недопустимыми осмотр места преступления, протокол следственного эксперимента со свидетелем Захарченко (потому что не была установлена возможность свидетеля видеть или слышать Щербича из квартиры) и протокол опознания вещей, где потерпевший опознал пистолет Стерненко. Апелляционный суд пришел к выводу об отсутствии корыстности мотивов по этой статье.

Стерненко признании виновным по статье 263, то есть в хранении боевого запаса - патрона. Защита настаивала, что пистолет был стартовым шумовым, а обвинение - что огнестрельным. Суд признал, что пистолет стартовый шумовой. Наказание по этой статье составляет от 3 до 7 лет. Экспертизу по пистолету признали противоречивой.

В суде также зачитали обвинения. По данным следствия, Стерненко и Демчук встретились на АЗС, потом они встретились с Щербичем. Щербич сел в авто к Стерненко и Демчуку, к ним присоединились еще "двое неустановленных лиц", которые "по указанию Стерненко наносили удары потерпевшему", а Демчук в это время вел авто. После этого следователи утверждали, что Щербича связали, снова били, потом вытащили из машины и повели в помещение, где угрожали убийством и держали более 5 часов.

Двое обвиняемых и "неустановленные лица" требовали от депутата сложить мандат и один раз выстрелили из оружия, затем повредили сустав и связи и нанесли другие повреждения.

23 февраля Приморский районный суд Одессы вынес приговор Стерненко в деле по обвинению в похищении в 2015 году человека - Сергея Щербича. Стерненко признали виновным по всем статьям. Это незаконное хранение оружия, похищение человека (освободили от наказания по сроку давности), нападение с целью завладения чужим имуществом. Аналогичный приговор получил и Демчук.

Щербич заявлял, что его похитили и пытали, требуя от него отказаться от еще не полученного депутатского мандата.

После приговора Стерненко и Демчук находились под стражей, пока 9 апреля Одесский апелляционный суд смягчил меры пресечения и отправил их под домашний арест.