Президентский университет Зеленского будет стоить 7,2 млрд гривен

Корпуса планируют построить на территории ВДНХ.

Президентский университет Зеленского будет стоить 7,2 млрд гривен
Фото: Всеукраїнський форум Україна 30

Строительство Президентского университета обойдется в 7,2 млрд гривен.

Об этом сказал министр образования и науки Сергей Шкарлет на форуме "Украина 30. Образование и наука".

По его словам, он будет расположен на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) в Киеве.

"Территориально локация - это 16 га на ВДНХ ... В целом развитие Президентского университета совместно с биокластером и биоклиникой является логическим завершением пространственного развития территории ВДНХ для того, чтобы студенты имели возможность пользоваться всеми объектами инфраструктуры одновременно", - цитирует Шкарлета "Интерфакс -Украина".

Территория университета будет занимать 16 га, общая площадь застройки - 25,8 тыс. кв. м. На его территории будет 11 кампусов, среди которых пять профильных научных кампусов, административный корпус, апарт-отель для студентов, апарт-отель для педагогов, больница, дипломатическая служба и корпус с офисами иностранных компаний.

Напомним, что 31 мая президент Владимир Зеленский подписал указ об учреждении Президентского университета, который, по его словам, будет готовить "людей будущего".

Подписанным указом Зеленский поручил Кабинету министров разработать концепцию реализации проекта "Президентский университет" и организовать его материальное и финансовое обеспечение, в том числе на основе государственно-частного партнерства.

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