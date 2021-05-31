КНУ им. Шевченко лишит Лукашенко звания почетного доктора 7 июня

Процедуру разработали специально под белорусского лидера.

КНУ им. Шевченко лишит Лукашенко звания почетного доктора 7 июня
Фото: fit.univ.kiev.ua

Киевский национальный университет имени Шевченко на следующей неделе лишит Александра Лукашенко звания почетного доктора.

Об этом сообщил ректор Владимир Бугров на пресс-конференции в понедельник, 31 мая.

"Почему мы этого не сделали раньше - вопрос открытый. Сейчас, когда у меня есть полномочия как у ректора, я обратился к Ученому совету с предложением разработать процедуру [лишения почетного звания], потому что ее не существует на сегодня. Они выработали эту процедуру, и там основаниями являются нарушение прав человека, уничижение государства Украина", - сказал ректор.

"Седьмого июня будет заседание Ученого совета университета, на котором будет два вопроса: утверждение процедуры и второй вопрос - рассмотрение лишения звания почетного доктора Александра Лукашенко. Я убежден, что этот вопрос будет решен положительно", - сказал он.

Ректор подчеркнул, что это решение будет приниматься не против Беларуси и белорусского народа, а исключительно против Лукашенко.

Он напомнил, что Лукашенко присвоили почетное звание в 2009 году на фоне тогдашнего улучшения отношений между Беларусью и Евросоюзом. Университет подчинялся тогда Секретариату президента, а президент Украины Виктор Ющенко поддерживал Минск в улучшении отношений с ЕС.

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