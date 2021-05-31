Украина, Грузия и Молдова попросили Еврокомиссию поделиться вакциной

Ассоциированное трио начало принимать совместные заявления.

Украина, Грузия и Молдова попросили Еврокомиссию поделиться вакциной
Фото: twitter.com/UNICEF_UA/

Украина, Грузия и Молдова направили совместное письмо в адрес Еврокомиссии, в котором просят разработать механизм передачи вакцины от коронавируса для стран инициативы "Восточного партнерства" по тому же принципу, который недавно был применен для стран Западных Балкан.

Об этом сообщается на сайте правительства Украины.

"Такой подход в сочетании с другими усилиями стран-партнеров помог бы избежать проблем нехватки вакцины и обеспечить ее необходимое количество в разумные сроки", - говорится в сообщении.

Письмо президенту ЕК Урсуле фон дер Ляйен подписали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили и и.о. премьер-министра Молдовы Аурелиу Чоко.

Украина, Грузия и Молдова координируют свои усилия в новом формате партнерства "Ассоциированное трио".

Они считают, что только объединенные усилия помогут восстановить равновесие в темпах вакцинации в государствах-членах и странах-партнерах, что в свою очередь будет способствовать скорейшему преодолению вызванного пандемией COVID-19 эпидемиологического кризиса.

Напомним, что в начале мая Евросоюз начал поставлять вакцину Pfizer-BioNTech в Сербию, Боснию, Северную Македонию, Албанию и Косово. Вакцины финансируются из пакета в размере 70 млн евро, принятого Еврокомиссией в декабре 2020 года.

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