Оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе

За прошедшие сутки, 30 мая, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РоSSийской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе населенного пункта Майорск оккупационные войска открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра, ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также из стрелкового оружия. В том же направлении оккупанты дважды из ручных противотанковых гранатометов осуществили дистанционное минирование минами ПОМ-2.

По позициям украинских защитников в районе населенного пункта Золотое-4 оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди военных нет.

По состоянию на 7:00 утра 31 мая, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.