Зеленский подписал указ об учреждении "университета будущего"

"Наша цель - это лучшие условия, лучшие преподаватели, лучшие ученики со всей Украины".

Президент Владимир Зеленский подписал указ об учреждении президентского "Университета будущего", который будет готовить "людей будущего".

Об этом он сказал на форуме "Украина 30. Образование и наука".

"В Украине будет создан президентский университет - это учреждение высшего образования, которое будет готовить людей будущего. Которое соберет в одном месте лучших преподавателей и в одном месте будет обучать специалистов, что смогут решать важные задачи для защиты нашего государства", - сказал Зеленский.

Этот университет, в частности, будет готовить специалистов по информационной и кибербезопасности, искусственному интеллекту, нанотехнологиям, аэрокосмическим, энергетическим и биотехнологиям.

"Наша цель - это лучшие условия, лучшие преподаватели, лучшие ученики со всей Украины, которые будут учиться бесплатно, а затем работать в государстве, реализовываться здесь, в Украине", - сказал Зеленский.

Напомним, что в начале мая Всемирный банк решил выделить 200 млн долларов на улучшение высшего образования в Украине.

В документах ВБ отмечалось, что сеть из 231 государственного вуза (всего в Украине 327 вузов) слишком велика и неэффективна с учетом сокращающегося населения и создает проблемы и для финансовой устойчивости, и для качества услуг. Почти 60% академических вузов обучают меньше чем 5000 студентов.