Зеленский подписал указ об учреждении "университета будущего"

"Наша цель - это лучшие условия, лучшие преподаватели, лучшие ученики со всей Украины".

Зеленский подписал указ об учреждении "университета будущего"
Фото: Всеукраїнський форум Україна 30

Президент Владимир Зеленский подписал указ об учреждении президентского "Университета будущего", который будет готовить "людей будущего".

Об этом он сказал на форуме "Украина 30. Образование и наука".

Украине будет создан президентский университет - это учреждение высшего образования, которое будет готовить людей будущего. Которое соберет в одном месте лучших преподавателей и в одном месте будет обучать специалистов, что смогут решать важные задачи для защиты нашего государства", - сказал Зеленский.

Этот университет, в частности, будет готовить специалистов по информационной и кибербезопасности, искусственному интеллекту, нанотехнологиям, аэрокосмическим, энергетическим и биотехнологиям.

"Наша цель - это лучшие условия, лучшие преподаватели, лучшие ученики со всей Украины, которые будут учиться бесплатно, а затем работать в государстве, реализовываться здесь, в Украине", - сказал Зеленский.

Напомним, что в начале мая Всемирный банк решил выделить 200 млн долларов на улучшение высшего образования в Украине.

В документах ВБ отмечалось, что сеть из 231 государственного вуза (всего в Украине 327 вузов) слишком велика и неэффективна с учетом сокращающегося населения и создает проблемы и для финансовой устойчивости, и для качества услуг. Почти 60% академических вузов обучают меньше чем 5000 студентов.

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