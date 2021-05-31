Заместитель главы ОП Свириденко избрана в наблюдательный совет "Нафтогаза"

Она стала представителем Кабмина в наблюдательном совете НАК вместо Роберта Бенша.

Заместитель главы ОП Свириденко избрана в наблюдательный совет "Нафтогаза"
Фото: facebook.com/Forum.Ukraine30

Кабинет министров избрал заместительницу главы Офиса президента Юлию Свириденко своим представителем в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины".

Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства сегодня, говорится в распоряжении правительства №529-р от 31 мая 2021 года.

"Избрать членом наблюдательного совета акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" Свириденко Юлию Анатольевну как представителя государства на срок до принятия решения Кабинетом министров Украины о назначении представителей государства в наблюдательном совете акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", - говорится в распоряжении.

Уточняется, что Свириденко избрана в совет как представитель государства на срок не более одного года.

Напомним, Кабинет Министров Украины распоряжением №494-р от 19 мая 2021 года объявил с 1 июня 2021-го конкурс по отбору четырех независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Этим же постановлением Кабмин избрал на новый срок до одного года трех независимых членов НС: Клэр Споттисвуд (Великобритания), Бруно Лескуа (Франция) и Людо Ван дер Хейдена (Бельгия), а также двух представителей государства: Наталью Бойко и Юлию Ковалив.

Кроме того, досрочно прекращены полномочия члена НС от государства - Роберта Бенша, вместо которого и избрана Свириденко.

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