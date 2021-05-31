Литва лишила Шария статуса беженца и объявила персоной нон грата, - СМИ

В Украине Шарию сообщено о подозрении в госизмене.

Литва лишила Шария статуса беженца и объявила персоной нон грата, - СМИ
Анатолий Шарий
Фото: Lenta.ru

Литва лишила блогера Анатолия Шария, подозреваемого в Украине в государственной измене, статуса беженца.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на источник, которому известно о ходе процесса.

Собеседник издания напомнил, что Шарий получил статус беженца в 2012 году.

"Он получил статус беженца в Литве. Это было во времена Януковича, когда казалось, что он бежит от режима Януковича", - отметил он.

По словам источника издания, "статус беженца имеет такую особенность, что его очень сложно лишить".

По данным источника УП, 10 мая 2021 года Шарию аннулировали все документы и объявили его персоной нон грата.

"Европейской правде" неизвестно, воспользовался ли Анатолий Шарий правом на обжалование решения литовских властей.

В 2015 году сообщалось, что Литва рассматривала возможность лишения статуса беженца Шария после публикаций о его прокремлевской деятельности.

В 2012 году Шарий убеждал литовские власти, что он преследуется со стороны режима президента Виктора Януковича. По его словам, он проводил расследование об участии государственных учреждений в наркобизнесе, поэтому против него были сфальсифицированы дела.

Напомним, в феврале Анатолию Шарию сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса. Ряд экспертных исследований установил, что в интервью и выступлениях блогера имеются факты подрывной деятельности против Украины. Следствие считает, что он с 2012 года способствовал неправительственным и государственным структурам РоSSии в проведении информационных операций.

Шария вызвали для участия в допросе в качестве подозреваемого, однако он не явился. СБУ расценило неявку на допрос как укрывательство от следствия.

Блогера пригласили в СБУ на 22 февраля, но он не пришел. Адвокат сообщил, что Шарий находится на территории Евросоюза и имеет статус беженца, а его возвращение в Украину пока невозможно.

В СБУ отметили, что расценивают неявку Шария на допрос как укрывательство от следствия. После второй неявки Шария объявили в государственный розыск.

1 марта в СБУ сообщили, что направили в Киевскую городскую прокуратуру запросы о международной правовой помощи и необходимые материалы для организации и проведения следственных действий на территории других стран в уголовном производстве по делу Анатолия Шария.

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