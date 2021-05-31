На западе РФ создадут 20 новых военных частей из-за "угрозы НАТО"

Новые части и соединения будут сформированы до конца года.

На западе РФ создадут 20 новых военных частей из-за "угрозы НАТО"
Фото: ru-an.infо

Министр обороны РоSSийской Федерации Сергей Шойгу на коллегии ведомства заявил о решении сформировать в Западном военном округе около 20 новых соединений и воинских частей в ответ на действия НАТО во главе с США.

Об этом сообщает роSSийское агентство ТАСС.

По словам Шойгу, на западном "стратегическом направлении" страны НАТО во главе с США "наращивают интенсивность" полетов авиации, присутствие боевых кораблей с крылатыми ракетами, растет число их учений.

Министр обороны РФ заявил, что за последние семь лет в 14 раз возросла интенсивность полетов бомбардировочной авиации ВВС США в Европе, а корабли НАТО с управляемым ракетным оружием "систематически" заходят в Балтийское море.

"Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и заставляют нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей", - заявил он.

Напомним, что в марте РоSSия начала стягивать войска к границе с Украиной, а также в оккупированный Крым. По некоторым данным, группировка насчитывала 150 тысяч военных.

22 апреля РоSSия объявила о завершении "внезапной проверки боеготовности", под предлогом которой стянула войска к границам Украины, и на следующий день начала возвращать войска в места постоянной дислокации.

Украина назвала это отвода показушным и микроскопическим.

СБУ оценила количество роSSийских войск на границе с Украиной в 100 тысяч человек.

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