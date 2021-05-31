КПВВ "Чаплинка" на админгранице с Крымом закрывают на ремонт с 7 июня

Работа контрольно-пропускного пункта въезда-выезда будет приостановлена на две недели.

КПВВ "Чаплинка" на админгранице с Крымом закрывают на ремонт с 7 июня
Фото: Александр Рудоманов

Контрольный пункт въезда-выезда "Чаплинка" на административной границе между Херсонской областью и оккупированным Крымом закрывается на ремонт начиная с 7 июня.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОГА.

"С 7 июня в течение 14 дней будет прекращена работа контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Чаплинка". Связано это с проведением ремонтных работ на КПВВ", - говорится в сообщении.

В ОГА отмечают, что остальные КПВВ на админгранице с Крымом - "Чонгар" и "Каланчак" - будут работать в штатном режиме.

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