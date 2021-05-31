В Верховной Раде назвали дату следующего саммита Украина-ЕС

Об этом было сообщено на совместном заседании комитетов евроинтеграции и внешней политики.

В Верховной Раде назвали дату следующего саммита Украина-ЕС
Фото: twitter.com/ukrpravda_news

Следующий Саммит Украина-ЕС состоится 12 октября 2021 года. Информация об этом была обнародована на совместном заседании комитетов Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Евросоюз и внешней политики.

Об этом в Telegram сообщила глава постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Мария Мезенцева.

"На совместном заседании комитетов евроинтеграции и внешней политики было сообщено, что следующий саммит Украина-ЕС состоится 12 октября 2021 года", - сообщила Мезенцева.

Напомним, предыдущий саммит "Украина-ЕС" состоялся в октябре 2020 года в Брюсселе. Евросоюз представлял президент Европейского совета Шарль Мишель, Украину - президент Зеленский.

На полях 22-го самитта "Украина-Евросоюз" были подписаны три соглашения с Европейской комиссией и три соглашения с Европейским инвестиционным банком о финансировании различных проектов.

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