Зеленский поручил подготовить прогноз эпидемии ковида на осень

Показатели заболеваемости сейчас упали на уровень сентября 2020 года.

Зеленский поручил подготовить прогноз эпидемии ковида на осень
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский поручил проанализировать и спрогнозировать развитие ситуации с заболеваемостью COVID-19 осенью 2021 года.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента по итогам селекторного совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром здравоохранения Виктором Ляшко.

По словам главы правительства, все эпидемические показатели фактически достигли уровня сентября 2020 года - как по количеству занятых коек, так и по количеству активных больных, которых на сегодня 110 876 человек.

Из 74 675 коек, предусмотренных для больных коронавирусом, занято 14 451, то есть 19%. Уменьшается количество занятых аппаратов искусственной вентиляции легких (893 из 6700) и коек интенсивной терапии (занято 30%).

Напомним, что в составе Национальной академии наук работает рабочая группа по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине.

Она составляет прогнозы развития эпидемии на две недели.

Последний был опубликован 25 мая. Согласно прогнозным вычислениями, среднее количество новых случаев в ближайшее время будет уменьшаться и будет равно 3 442 в течение недели 26 мая - 1 июня 2021 года и 2 914 - в течение недели 2-8 июня 2021года.

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