Турецкая разведка вывезла из Кении племянника Гюлена

Разведка Турции провела спецоперацию по задержанию за рубежом племянника Фетхуллы Гюлена, сообщило в понедельник турецкое государственное издание "Анадолу".

"Селахаддин Гюлен, который является родственником руководителя FET? Фетхуллы Гюлена, бежал за границу с помощью тайного подразделения террористической группы. Его вернули в Турцию в рамках операции, проведенной Национальной разведывательной организацией", - говорится в сообщении.

Как отмечает New York Times, Селахаддин Гюлен проживал в Кении и вел юридическую борьбу против депортации в Турцию. Он исчез несколько недель назад, не дождавшись рассмотрения дела в суде.

Фетхулла Гюлен - турецкий богослов и проповедник. С 1999 года живет в изгнании в Соединенных Штатах, где ему было предоставлено убежище.

Когда-то он был союзником Эрдогана и помог религиозной консервативной Партии справедливости и развития (AKP) турецкого президента прийти к власти. Но после этого союзники разошлись.

В мае 2016 года движение Гюлена объявили в Турции террористической организацией, а самого проповедника назвали организатором неудавшегося переворота.

С тех пор Турция охотится за гюленистами и закрывает их учебные заведения по всему миру, в том числе и в Украине, которая добровольно выдала нескольких сторонников Гюлена.

Правительство Кении школы Гюлена не закрывало, поэтому непонятно, была ли экстрадиция племянника Гюлена выдачей или похищением.

Его жена заявила, что в последний раз видела мужа 3 мая. По ее словам, его похитили и вывезли в Турцию 5 мая.

?Seriyye Gulen, a Kenya-based Turkish teacher, says her husband Selahattin Gulen (Fethullah Gulen's relative) was kidnapped in Nairobi on May 3. She's concerned that he was taken to Turkey.



Erdogan's "long-arm" has reached over 18 countries to abduct more than 100 Gulenists. pic.twitter.com/fAqmC8S0aR — Turkish Minute (@TurkishMinuteTM) May 20, 2021

Напомним, что в 1999 году именно в Кении задержали курдского лидера Абдуллу Оджалана, который сейчас отбывает в Турции пожизненное заключение.