Разумков предложил заслушать Кабмин относительно тарифов

Министра энергетики заслушают в рамках часа вопросов к правительству в ближайшее время.

Разумков предложил заслушать Кабмин относительно тарифов
Фото: facebook/Слуга Народу

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков предложил заслушать правительство относительно тарифов.

Об этом глава Рады сказал во время заседания согласительного совета депутатских фракций и групп в понедельник, 31 мая, информирует пресс-служба парламента.

"Закончился фактически отопительный период. Мы должны понять, к чему готовиться людям и что было сделано к следующему отопительному сезону", - подчеркнул Дмитрий Разумков.

Он напомнил, что в начале этого года парламентом было принято постановление "О мерах, направленных на социальную защиту населения, в связи с повышением цен (тарифов) на жилищно-коммунальные услуги".

"Я надеюсь, что вскоре мы сможем послушать, что именно было сделано Кабинетом Министров Украины по поручению парламента", - отметил глава ВР.

Дмитрий Разумков предложил заслушать министра энергетики в рамках часа вопросов к правительству в ближайшее время - в течение этой или следующей пленарной недели.

Напомним, в апреле Верховная Рада на внеочередном заседании отклонила постановление, предлагавшее поручить правительству безотлагательно изменить фиксированные цены на электроэнергию для бытовых потребителей и вернуть льготные 100 кВт. Однако тариф на свет в мае и июне остался на уровне 1,68 грн за кВт-ч.

Кроме того, из-за холодной погоды зимой 2021 года Кабинет министров был вынужден на два месяца ограничить стоимость газа на розничном рынке. В феврале-марте газопоставляющим компаниям запретили продавать его дороже 6,99 грн за кубометр (такую же цену сохранили и на апрель). В правительстве говорили, что если бы этого не сделали, в феврале тарифы могли бы подскочить до 12 гривен за кубометр.

Чтобы избежать повторения такой ситуации следующей зимой, власти решили ввести годовые тарифы, которые действуют с 1 мая по умолчанию. Большинство газоснабжающих компаний установили цену на уровне около 8 гривен за кубометр.

21 мая НАК "Нафтогаз Украины" заявил, что предложит теплокоммунэнерго долгосрочные контракты на газ в связи с отменой специальных обязанностей, согласно которым компания продавала топливо по формульной цене.

Верховная Рада на заседании 29 апреля проголосовала за назначение министром энергетики вице-президента "Энергоатома" Германа Галущенко. Это первый полноценный министр энергетики Украина за 1,5 года - до него были исполняющие обязанности.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Швейцария защищает свой рынок труда от требований ЕвросоюзаШвейцария защищает свой рынок труда от требований Евросоюза
США рассматривают возможность сотрудничества относительно поставок и производства вакцин в Украине, - ЛяшкоСША рассматривают возможность сотрудничества относительно поставок и производства вакцин в Украине, - Ляшко
Ректор КНУ им. Шевченко призвал лишить Лукашенко звания почетного доктораРектор КНУ им. Шевченко призвал лишить Лукашенко звания почетного доктора
Украина будет просить ОБСЕ перенести переговоры ТКГ из Минска из-за задержания рейса RyanairУкраина будет просить ОБСЕ перенести переговоры ТКГ из Минска из-за задержания рейса Ryanair
Украина перенаправит все авиарейсы в обход воздушного пространства Беларуси, - ДаниловУкраина перенаправит все авиарейсы в обход воздушного пространства Беларуси, - Данилов
Блок рекламы


Похожие новости
Разумкова: закон "об олигархах" появится в Раде в ближайшее времяРазумкова: закон "об олигархах" появится в Раде в ближайшее время
Ляшко предложил кандидата на должность главного госсанврачаЛяшко предложил кандидата на должность главного госсанврача
США рассматривают возможность сотрудничества относительно поставок и производства вакцин в Украине, - ЛяшкоСША рассматривают возможность сотрудничества относительно поставок и производства вакцин в Украине, - Ляшко
В Раде нет конечного текста законопроекта о деолигархизации, - РазумковВ Раде нет конечного текста законопроекта о деолигархизации, - Разумков
Разумков не видит "правильно сформулированных вопросов", которые можно было бы вынести на всеукраинский референдумРазумков не видит "правильно сформулированных вопросов", которые можно было бы вынести на всеукраинский референдум
Кабмин согласовал ключевые пункты накопительной пенсионной системыКабмин согласовал ключевые пункты накопительной пенсионной системы
Кабмин предложит СНБО ввести санкции против 11 роSSийских актеровКабмин предложит СНБО ввести санкции против 11 роSSийских актеров
Зеленский предложил Раде утвердить основы национального сопротивления и увеличить численность ВСУЗеленский предложил Раде утвердить основы национального сопротивления и увеличить численность ВСУ
Зеленский поручил Кабмину подготовить решение о прекращении авиасообщения с БеларусьюЗеленский поручил Кабмину подготовить решение о прекращении авиасообщения с Беларусью
Кабмин переименовал одно из министерствКабмин переименовал одно из министерств
Последние новости
Подгружаем последние новости