Разумков предложил заслушать Кабмин относительно тарифов

Министра энергетики заслушают в рамках часа вопросов к правительству в ближайшее время.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков предложил заслушать правительство относительно тарифов.

Об этом глава Рады сказал во время заседания согласительного совета депутатских фракций и групп в понедельник, 31 мая, информирует пресс-служба парламента.

"Закончился фактически отопительный период. Мы должны понять, к чему готовиться людям и что было сделано к следующему отопительному сезону", - подчеркнул Дмитрий Разумков.

Он напомнил, что в начале этого года парламентом было принято постановление "О мерах, направленных на социальную защиту населения, в связи с повышением цен (тарифов) на жилищно-коммунальные услуги".

"Я надеюсь, что вскоре мы сможем послушать, что именно было сделано Кабинетом Министров Украины по поручению парламента", - отметил глава ВР.

Дмитрий Разумков предложил заслушать министра энергетики в рамках часа вопросов к правительству в ближайшее время - в течение этой или следующей пленарной недели.

Напомним, в апреле Верховная Рада на внеочередном заседании отклонила постановление, предлагавшее поручить правительству безотлагательно изменить фиксированные цены на электроэнергию для бытовых потребителей и вернуть льготные 100 кВт. Однако тариф на свет в мае и июне остался на уровне 1,68 грн за кВт-ч.

Кроме того, из-за холодной погоды зимой 2021 года Кабинет министров был вынужден на два месяца ограничить стоимость газа на розничном рынке. В феврале-марте газопоставляющим компаниям запретили продавать его дороже 6,99 грн за кубометр (такую же цену сохранили и на апрель). В правительстве говорили, что если бы этого не сделали, в феврале тарифы могли бы подскочить до 12 гривен за кубометр.

Чтобы избежать повторения такой ситуации следующей зимой, власти решили ввести годовые тарифы, которые действуют с 1 мая по умолчанию. Большинство газоснабжающих компаний установили цену на уровне около 8 гривен за кубометр.

21 мая НАК "Нафтогаз Украины" заявил, что предложит теплокоммунэнерго долгосрочные контракты на газ в связи с отменой специальных обязанностей, согласно которым компания продавала топливо по формульной цене.

Верховная Рада на заседании 29 апреля проголосовала за назначение министром энергетики вице-президента "Энергоатома" Германа Галущенко. Это первый полноценный министр энергетики Украина за 1,5 года - до него были исполняющие обязанности.