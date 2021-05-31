Порошенко: достройка "Северного потока-2" ведет Украину в "энергетическое стойло" Кремля

Экс-президент считает, что действующая власть не смогла обеспечить международную коалицию в поддержку Украины.

Порошенко: достройка "Северного потока-2" ведет Украину в "энергетическое стойло" Кремля
Фото: eurosolidarity.org

Достройка газопровода «Северный поток-2» стала возможной из-за бездействия украинской власти. Об этом в ходе согласительного совета заявил экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко. Он также отметил - по этой же причине Украина опять не будет на очередном саммите НАТО.

«Вещи надо называть своими именами. Это не нас не пригласили на саммит НАТО. А это Зеленский не смог добиться присутствия на саммите НАТО, обеспечить международную коалицию в поддержку Украины и защиту Украины через формирование этой коалиции, которую мы сделали в 2014-м году», - подчеркнул Порошенко.

«Это не кто-то не дал возможности продлить санкции против «Северного потока-2», а Зеленский. На сегодняшний день мы должны признать, «Северный поток-2» будет достроен в связи с вашей преступной бездеятельностью. И Украина превратится из мощной транзитной страны в Беларусь-2, на которую вы нас обрекаете: оказаться в «энергетическом стойле» Москвы, не быть союзниками в Брюсселе, а дрейфовать в сторону РоSSии», - отметил лидер «Европейской Солидарности».

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