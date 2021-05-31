Тимошенко анонсировала передачу в ЦИК документов для старта "земельного" референдума

Завтра, 1 июня, «Батькивщина» вместе с инициативной группой «земельного» референдума подаст в ЦИК все необходимые для старта волеизъявления документы. Об этом заявила Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время брифинга по результатам заседания Согласительного совета.

«Все законопроекты, которые касаются масштабной распродажи сельскохозяйственной земли, включая право собственности на нее иностранцев, президент уже подписал. И это начнется с 1 июля. Именно поэтому 22 мая собралась одиннадцатитысячная инициативная группа, которая готова дать старт всеукраинскому референдуму против продажи земли. И завтра эта инициативная группа вместе с аграриями и нашей командой будет передавать документы в ЦИК», - сообщила Юлия Тимошенко.

По ее словам, принятый монобольшинством закон о референдуме определяет, что решение о том, проводить волеизъявление или нет, принимает не народ Украины, а ЦИК.

«Поскольку ЦИК образована большинством представителей «слуг народа», мы с вами увидим, как Зеленский сдаст тест на народовластие: позволит ли он людям провести референдум по земле или уже все поделено за спиной народа. Правду ли он говорил, когда шел на выборы, что все важные для страны вопросы будут приниматься с учетом мнения народа. В зависимости от того, как проголосует ЦИК, будет понятно, какую команду ей дал президент, и мы с вами сделаем выводы. Но при любых обстоятельствах распродажа земли не сойдет им с рук» - отметила лидер «Батькивщины».

Она убеждена, что референдум нужно непременно провести, ведь по социологическим опросам, 77% украинцев хотят такого волеизъявления, а почти 80% против продажи земли иностранцам.

«Наша команда вместе со всей страной будет бороться за проведение референдума против продажи сельскохозяйственной земли кому бы то ни было, кроме государства Украина. Если этот референдум состоится, люди, которые имеют паи и хотят их продать, получат право сделать это - по рыночной цене и только государству. А само государство должно проводить стратегию развития семейного фермерства», - убеждена Юлия Тимошенко.

Также она напомнила, что 3 июня в 10:00 в Конституционном Суде Украины будет рассматриваться представление «Батькивщины» о неконституционности закона, позволяющего распродавать украинские черноземы иностранцам и глобальным корпорациям.