В роSSийской тюрьме систематически травят фигуранта "дела украинских диверсантов" Лимешко, - омбудсмен

Денисова обратилась по этому поводу к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.

Незаконно осужденный гражданин Украины Геннадий Лимешко, отбывающий наказание в роSSийской колонии в Ставропольском крае, подвергается систематической травле со стороны работников учреждения.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмина Денисова.

"Как стало известно, оперативные работники колонии оказывают на Геннадия психологическое давление из-за того, что он принял ислам. С их стороны звучат угрозы, что после отбывания срока заключения Геннадия отправят воевать в Сирию, поскольку он якобы «поддерживает терроризм и ИГИЛ». Также работники колонии безосновательно забирают у него разрешенные вещи и одежду", - отметила омбудсмен.

Она отметила, что такое предвзятое отношение и издевательства со стороны сотрудников колонии приводит к ухудшению психоэмоционального состояния украинца, а также противоречит гарантированным международным стандартам обращения с осужденными лицами, содержащимися в местах лишения свободы.

Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием принять соответствующие меры для восстановления прав нашего гражданина.

Напомним, Лимешко был задержан в августе 2017 года. Федеральная служба безопасности РФ заявила, что его задержали при попытке повредить линию электропередач Судак - Новый Свет. В сообщении ФСБ его называют "агентом СБУ , отправленным в Крым для совершения диверсионных актов". В СБУ назвали задержание Лимешко провокацией и заявили, что такие фейковые новости нужны роSSийским спецслужбам для запугивания населения полуострова.

В мае 2018 года Лимешко был приговорен к восьми годам заключения за якобы незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ.