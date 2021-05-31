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2021-05-31
В одной из воинских частей ВМС трагически погиб военнослужащий
Проводится служебная проверка.
Архівне фото
Фото: navy.mil.gov.ua
30 мая в одной из воинских частей Военно-морских сил Вооруженных сил Украины произошел трагический случай - погиб военнослужащий.
Об этом сообщило командование ВМС.
В настоящее время правоохранители проводят проверку.
"По факту гибели военного правоохранительными органами проводятся следственные действия с целью придания правовой квалификации и установления обстоятельств происшествия. По указанию командующего Военно-Морских Сил ВС Украины в военной части проводится служебная проверка", - говорится в сообщении.
Другие подробности пока не разглашаются.
Напомним, в конце апреля в Украине впервые разработали Доктрину Военно-Морских Сил ВСУ.