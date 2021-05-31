В одной из воинских частей ВМС трагически погиб военнослужащий

30 мая в одной из воинских частей Военно-морских сил Вооруженных сил Украины произошел трагический случай - погиб военнослужащий.

Об этом сообщило командование ВМС.

В настоящее время правоохранители проводят проверку.

"По факту гибели военного правоохранительными органами проводятся следственные действия с целью придания правовой квалификации и установления обстоятельств происшествия. По указанию командующего Военно-Морских Сил ВС Украины в военной части проводится служебная проверка", - говорится в сообщении.

Другие подробности пока не разглашаются.

Напомним, в конце апреля в Украине впервые разработали Доктрину Военно-Морских Сил ВСУ.