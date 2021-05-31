В одной из воинских частей ВМС трагически погиб военнослужащий

Проводится служебная проверка.

В одной из воинских частей ВМС трагически погиб военнослужащий
Архівне фото
Фото: navy.mil.gov.ua

30 мая в одной из воинских частей Военно-морских сил Вооруженных сил Украины произошел трагический случай - погиб военнослужащий.

Об этом сообщило командование ВМС.

В настоящее время правоохранители проводят проверку.

"По факту гибели военного правоохранительными органами проводятся следственные действия с целью придания правовой квалификации и установления обстоятельств происшествия. По указанию командующего Военно-Морских Сил ВС Украины в военной части проводится служебная проверка", - говорится в сообщении.

Другие подробности пока не разглашаются.

Напомним, в конце апреля в Украине впервые разработали Доктрину Военно-Морских Сил ВСУ.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Швейцария защищает свой рынок труда от требований ЕвросоюзаШвейцария защищает свой рынок труда от требований Евросоюза
США рассматривают возможность сотрудничества относительно поставок и производства вакцин в Украине, - ЛяшкоСША рассматривают возможность сотрудничества относительно поставок и производства вакцин в Украине, - Ляшко
Ректор КНУ им. Шевченко призвал лишить Лукашенко звания почетного доктораРектор КНУ им. Шевченко призвал лишить Лукашенко звания почетного доктора
Украина будет просить ОБСЕ перенести переговоры ТКГ из Минска из-за задержания рейса RyanairУкраина будет просить ОБСЕ перенести переговоры ТКГ из Минска из-за задержания рейса Ryanair
Украина перенаправит все авиарейсы в обход воздушного пространства Беларуси, - ДаниловУкраина перенаправит все авиарейсы в обход воздушного пространства Беларуси, - Данилов
Блок рекламы


Похожие новости
За время "перемирия" погибли 38 украинских бойцов, 115 ранены, - Украина в ОБСЕЗа время "перемирия" погибли 38 украинских бойцов, 115 ранены, - Украина в ОБСЕ
Еще двое украинских военных погибли из-за коронавирусаЕще двое украинских военных погибли из-за коронавируса
Фонд Порошенко передал помощь пенсионерам, многодетным семьям и семьям погибших воиновФонд Порошенко передал помощь пенсионерам, многодетным семьям и семьям погибших воинов
Зеленский назвал "антиахметовский" законопроект одной из важнейших налоговых реформ в истории УкраиныЗеленский назвал "антиахметовский" законопроект одной из важнейших налоговых реформ в истории Украины
От пули роSSийского снайпера в районе Песок погиб военный с ЧерниговщиныОт пули роSSийского снайпера в районе Песок погиб военный с Черниговщины
В Кировоградской области задержали на взятке главу одной из общинВ Кировоградской области задержали на взятке главу одной из общин
В Израиле палестинские ракеты попали в дома и автомобили, погибли пять человекВ Израиле палестинские ракеты попали в дома и автомобили, погибли пять человек
В Афганистане в результате взрыва в школе погибли 85 человекВ Афганистане в результате взрыва в школе погибли 85 человек
Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне на площади Славы в КиевеЗеленский почтил память погибших во Второй мировой войне на площади Славы в Киеве
Зеленский почтит в Луганской области память погибших во Второй мировой войнеЗеленский почтит в Луганской области память погибших во Второй мировой войне
Последние новости
Подгружаем последние новости