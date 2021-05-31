?Беларусь объяснила ограничение украинского импорта аналогичными действиями со стороны Украины

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей пояснил ограничение украинского импорта аналогичными действиями со стороны Украины.

В интервью роSSийскому "Коммерсанту" он заявил, что Украина, "желая понравиться своим покровителям", приняла решение поставить отношения с Беларусью на паузу и начала ограничивать поставки белорусской продукции.

"Отменяются тендеры, которые мы выиграли, - во Львов 100 автобусов, по-моему, мы должны были поставить. Мы примем адекватные меры ровно на ту сумму, которую потеряли. Речь идет об ограничении импорта ряда украинских товаров ровно на ту сумму, которую мы потеряли в нашей торговле с Украиной. Мы не заинтересованы в нагнетании ситуации, но будем просчитывать варианты реагирования, чтобы минимизировать ущерб от рестриктивных действий, в том числе со стороны Украины", - сказал Макей.

Во время интервью он несколько раз сказал, что Украина действует "по указке извне", и подчеркнул, что не хотел бы, чтобы Беларусь стала похожей на Украину.

"Не секрет, в неофициальных разговорах наши коллеги откровенно признают, что многие вещи, в том числе и в отношении Беларуси, многие действия, в том числе и по отношению к Беларуси, делаются по указанию извне ... Поэтому не хотелось бы превратиться в некое лимитрофное государство, которое будет смотреть в рот кому-то - неважно, кому-то за океаном или рядом по соседству", - сказал Макей.

Напомним, что 26 мая Совет министров Беларуси утвердил режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров. Под ограничения попали кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины, мебель.

Первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр Гурьянов заявил, что страна откажется от ограничений только тогда, когда Украина пересмотрит те "меры, принятые в отношении продукции белорусской стороны, которые де-факто были направлены на то, чтобы просто ограничить конкуренцию со стороны белорусских производителей".

22 апреля Межведомственная комиссия по международной торговле сообщила о введении 35% -й специальной пошлины на автобусы и грузовики из Беларуси. Ее ввели в ответ на искусственные барьеры в отношении импортируемых из Украины колесных транспортных средств (речь идет о утилизационном сборе) и неравные условия участия в государственных закупках.