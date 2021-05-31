США передадут Украине два катера Island в третьем квартале и еще один - в конце года

В Одессе будет сформирован дивизион из пяти "Айлендов".

Соединенные Штаты Америки к концу года передадут Украине три катера типа Island.

Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Таран.

Два из них уже получили названия P192 "Сумы" и P193 "Фастов", на них уже устанавливают вооружение. Эти катеры планируется отправить в Украину в течение третьего квартала текущего года. Третий катер Р194 будет доставлен в Одессу в конце 2021 года.

"Восстанавливая боевые способности отечественного флота, мы переоснащаем его вооружением, которое бы было совместимо с образцами государств-членов НАТО. Поэтому все три катера типа «Island» поступят в Украину с установленными на борту корабельными системами производства США и боевыми модулями", - цитирует Тарана пресс-служба МИД .

Напомним, что первые два катера типа Island - P190 "Славянск" и P191 "Старобельск"- вошли в состав Военно-морских сил Украины в ноябре 2019 года.