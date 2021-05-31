США передадут Украине два катера Island в третьем квартале и еще один - в конце года

В Одессе будет сформирован дивизион из пяти "Айлендов".

США передадут Украине два катера Island в третьем квартале и еще один - в конце года
Фото: mil.gov.ua

Соединенные Штаты Америки к концу года передадут Украине три катера типа Island.

Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Таран.

Два из них уже получили названия P192 "Сумы" и P193 "Фастов", на них уже устанавливают вооружение. Эти катеры планируется отправить в Украину в течение третьего квартала текущего года. Третий катер Р194 будет доставлен в Одессу в конце 2021 года.

"Восстанавливая боевые способности отечественного флота, мы переоснащаем его вооружением, которое бы было совместимо с образцами государств-членов НАТО. Поэтому все три катера типа «Island» поступят в Украину с установленными на борту корабельными системами производства США и боевыми модулями", - цитирует Тарана пресс-служба МИД.

Напомним, что первые два катера типа Island - P190 "Славянск" и P191 "Старобельск"- вошли в состав Военно-морских сил Украины в ноябре 2019 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Швейцария защищает свой рынок труда от требований ЕвросоюзаШвейцария защищает свой рынок труда от требований Евросоюза
США рассматривают возможность сотрудничества относительно поставок и производства вакцин в Украине, - ЛяшкоСША рассматривают возможность сотрудничества относительно поставок и производства вакцин в Украине, - Ляшко
Ректор КНУ им. Шевченко призвал лишить Лукашенко звания почетного доктораРектор КНУ им. Шевченко призвал лишить Лукашенко звания почетного доктора
Украина будет просить ОБСЕ перенести переговоры ТКГ из Минска из-за задержания рейса RyanairУкраина будет просить ОБСЕ перенести переговоры ТКГ из Минска из-за задержания рейса Ryanair
Украина перенаправит все авиарейсы в обход воздушного пространства Беларуси, - ДаниловУкраина перенаправит все авиарейсы в обход воздушного пространства Беларуси, - Данилов
Блок рекламы


Похожие новости
МИД РоSSии выразил Украине протест из-за сожжения картонного Кремля в КиевеМИД РоSSии выразил Украине протест из-за сожжения картонного Кремля в Киеве
Словакия выделила Украине €600 тыс. на закупку вакцины от ковидаСловакия выделила Украине €600 тыс. на закупку вакцины от ковида
США рассматривают возможность сотрудничества относительно поставок и производства вакцин в Украине, - ЛяшкоСША рассматривают возможность сотрудничества относительно поставок и производства вакцин в Украине, - Ляшко
Экономический эффект от рынка земли до конца года будет минимальным, - ЛещенкоЭкономический эффект от рынка земли до конца года будет минимальным, - Лещенко
Порошенко привез кислородные концентраторы в больницу Торецка в Донецкой областиПорошенко привез кислородные концентраторы в больницу Торецка в Донецкой области
Словения проведет первый за 4 года референдумСловения проведет первый за 4 года референдум
МИД ответил на ноту протеста от посольства Беларуси в Украине в связи с прекращением авиасообщенияМИД ответил на ноту протеста от посольства Беларуси в Украине в связи с прекращением авиасообщения
В Беларуси вынесли тюремные приговоры семерым политзаключенным, среди которых один из лидеров оппозицииВ Беларуси вынесли тюремные приговоры семерым политзаключенным, среди которых один из лидеров оппозиции
В Украине впервые будут судить депутата Рады за "кнопкодавство"В Украине впервые будут судить депутата Рады за "кнопкодавство"
Украине нужно полностью прекратить импорт э/энергии из Беларуси – ВолынецУкраине нужно полностью прекратить импорт э/энергии из Беларуси – Волынец
Последние новости
Подгружаем последние новости