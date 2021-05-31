Разумкова: закон "об олигархах" появится в Раде в ближайшее время

Как сообщили источники LB.ua в "Слуге народа", пока законопроект "дописывают в Офисе президента".

Разумкова: закон "об олигархах" появится в Раде в ближайшее время
Фото: facebook/Слуга Народу

Законопроект о деолигархизации появится в Верховной Раде в ближайшее время. Пока анонсированный президентом Владимиром Зеленским законопроект не поступал в парламент.

Об этом по результатам согласительного совета заявил на брифинге спикер парламента Дмитрий Разумков, передает корреспондент LB.ua.

"Законопроект о деолигархизации я еще не видел. Он еще не заходил в Верховную Раду. Думаю, что в ближайшее время он появится. Он будет на сайт Рады. После этого мы сможем поговорить и обсуждать те аспекты, которые в нем будут отражены", - сказал Разумков.

Он отметил, что не входит в круг "посвященных лиц", которые уже ознакомились с текстом законопроекта.

Спикер также считает, что "не должно быть групп влияния, а весь парламент должен быть единой группой влияния для украинского народа, работать именно на это... Если мы говорим о поддержке бизнеса и лоббировании интересов в хорошем смысле этого слова.., то на самом деле во многих странах мира лоббизм - это нормальная практика, которую ввели много-много лет. И она демонстрирует прозрачность, если мы говорим о США и некоторых странах ЕС. В Украине такого нет. И в Украине этот «лоббизм», к сожалению, несет коррупционную составляющую. Если есть коррупционная составляющая, то у нас достаточное количество антикоррупционных органов, которые должны делать свое дело. Если кто-то из народных депутатов получил деньги за то, чтобы голосовать или нет, если же такой факт.., есть НАБУ, НАПК, Верховный суд".

Как сообщили источники LB.ua в "Слуге народа", пока законопроект "еще дописывают в Офисе президента". Еще один депутат отметил, что документ "сейчас переписывают".

Напомним, 15 апреля президент Зеленский инициировал разработку закона об олигархах. На пресс-конференции он пообещал, что текст закона будет опубликован в ближайшее время. Президент рассказал, что у олигархов будет выбор: продолжать деятельность и попасть под санкции или нет. По его словам, потенциальным олигархам дадут время избавиться от этого влияния.

20 мая издание ZN.ua обнародовало части анонсированного законопроекта. Согласно опубликованному тексту, олигарх - это человек, который одновременно участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на СМИ и контролирует значительную по объему хозяйственную деятельность.

Ранее основной признак олигарха назвал секретарь СНБО Данилов. По данным СНБО, на данное время в Украине есть 13 олигархов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Швейцария защищает свой рынок труда от требований ЕвросоюзаШвейцария защищает свой рынок труда от требований Евросоюза
США рассматривают возможность сотрудничества относительно поставок и производства вакцин в Украине, - ЛяшкоСША рассматривают возможность сотрудничества относительно поставок и производства вакцин в Украине, - Ляшко
Ректор КНУ им. Шевченко призвал лишить Лукашенко звания почетного доктораРектор КНУ им. Шевченко призвал лишить Лукашенко звания почетного доктора
Украина будет просить ОБСЕ перенести переговоры ТКГ из Минска из-за задержания рейса RyanairУкраина будет просить ОБСЕ перенести переговоры ТКГ из Минска из-за задержания рейса Ryanair
Украина перенаправит все авиарейсы в обход воздушного пространства Беларуси, - ДаниловУкраина перенаправит все авиарейсы в обход воздушного пространства Беларуси, - Данилов
Блок рекламы


Похожие новости
Президент подписал закон об изменениях отдельных аспектов декларированияПрезидент подписал закон об изменениях отдельных аспектов декларирования
Пограничники разоблачили незаконное перемещение товаров из РФ для военной авиацииПограничники разоблачили незаконное перемещение товаров из РФ для военной авиации
Экс-глава службы внешней разведки Гвоздь умер во время отдыха в ЕгиптеЭкс-глава службы внешней разведки Гвоздь умер во время отдыха в Египте
За время "перемирия" погибли 38 украинских бойцов, 115 ранены, - Украина в ОБСЕЗа время "перемирия" погибли 38 украинских бойцов, 115 ранены, - Украина в ОБСЕ
В Раде нет конечного текста законопроекта о деолигархизации, - РазумковВ Раде нет конечного текста законопроекта о деолигархизации, - Разумков
Законопроект Зеленского об олигархах обязывает их продавать свои медиа людям с "безупречной репутацией", - ZN.UAЗаконопроект Зеленского об олигархах обязывает их продавать свои медиа людям с "безупречной репутацией", - ZN.UA
Движение "ЧЕСНО" запустило чат-бот, который помогает отслеживать законыДвижение "ЧЕСНО" запустило чат-бот, который помогает отслеживать законы
Дело Шеремета: представитель потерпевших заявила, что присяжные выбраны незаконно, и попыталась отвести состав судаДело Шеремета: представитель потерпевших заявила, что присяжные выбраны незаконно, и попыталась отвести состав суда
Зеленский предложил Раде утвердить основы национального сопротивления и увеличить численность ВСУЗеленский предложил Раде утвердить основы национального сопротивления и увеличить численность ВСУ
В Раде зарегистрировали законопроект об участии памятников коммунальной формы собственности в "Большой реставрации"В Раде зарегистрировали законопроект об участии памятников коммунальной формы собственности в "Большой реставрации"
Последние новости
Подгружаем последние новости