Разумкова: закон "об олигархах" появится в Раде в ближайшее время

Законопроект о деолигархизации появится в Верховной Раде в ближайшее время. Пока анонсированный президентом Владимиром Зеленским законопроект не поступал в парламент.

Об этом по результатам согласительного совета заявил на брифинге спикер парламента Дмитрий Разумков, передает корреспондент LB.ua.

"Законопроект о деолигархизации я еще не видел. Он еще не заходил в Верховную Раду. Думаю, что в ближайшее время он появится. Он будет на сайт Рады. После этого мы сможем поговорить и обсуждать те аспекты, которые в нем будут отражены", - сказал Разумков.

Он отметил, что не входит в круг "посвященных лиц", которые уже ознакомились с текстом законопроекта.

Спикер также считает, что "не должно быть групп влияния, а весь парламент должен быть единой группой влияния для украинского народа, работать именно на это... Если мы говорим о поддержке бизнеса и лоббировании интересов в хорошем смысле этого слова.., то на самом деле во многих странах мира лоббизм - это нормальная практика, которую ввели много-много лет. И она демонстрирует прозрачность, если мы говорим о США и некоторых странах ЕС . В Украине такого нет. И в Украине этот «лоббизм», к сожалению, несет коррупционную составляющую. Если есть коррупционная составляющая, то у нас достаточное количество антикоррупционных органов, которые должны делать свое дело. Если кто-то из народных депутатов получил деньги за то, чтобы голосовать или нет, если же такой факт.., есть НАБУ, НАПК, Верховный суд".

Как сообщили источники LB.ua в "Слуге народа", пока законопроект "еще дописывают в Офисе президента". Еще один депутат отметил, что документ "сейчас переписывают".

Напомним, 15 апреля президент Зеленский инициировал разработку закона об олигархах. На пресс-конференции он пообещал, что текст закона будет опубликован в ближайшее время. Президент рассказал, что у олигархов будет выбор: продолжать деятельность и попасть под санкции или нет. По его словам, потенциальным олигархам дадут время избавиться от этого влияния.

20 мая издание ZN.ua обнародовало части анонсированного законопроекта. Согласно опубликованному тексту, олигарх - это человек, который одновременно участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на СМИ и контролирует значительную по объему хозяйственную деятельность.

Ранее основной признак олигарха назвал секретарь СНБО Данилов. По данным СНБО, на данное время в Украине есть 13 олигархов.