Ляшко прогнозирует ослабление карантина летом

Глава Минздрава отметил, что сейчас масштабной вспышки ковида уже нет.

Ляшко прогнозирует ослабление карантина летом
Фото: facebook/Віктор Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко прогнозирует ослабление карантина в Украине летом.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.

"Да, на летний период. Уже есть карантинная усталость, пандемическая усталость. Поэтому когда у нас стабилизация эпидситуации, можно чуть-чуть открыть, сделать некоторые послабления", - отметил Ляшко.

Он добавил, что хотя в настоящее время люди продолжают болеть, масштабной вспышки уже нет.

"Да, но нет такой вспышки, такой масштабной ... Поэтому мы говорим о золотой середине - способности медицинской системы лечить и экономических других вещах", - сказал Ляшко.

Ранее министр культуры Александр Ткаченко заявил, что в ближайшее время в кинотеатрах, концертных залах и музеях ослабят карантин. В частности, по его словам, в Кабмине рассматривают вариант с увеличением ограничения посадочных мест до двух третей вместо 50%, которое действует сейчас.

Напомним, 21 апреля Кабинет министров продлил карантин и режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии ковида до 30 июня.

В настоящее время, по состоянию на 30 мая, все области Украины находятся в "желтой" карантинной зоне.

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