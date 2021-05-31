Депутаты "Слуги народа" предлагают пока не озвучивать фильмы на украинском языке

Соответствующие изменения рассмотрит профильный комитет Рады в среду.

Депутаты "Слуги народа" предлагают пока не озвучивать фильмы на украинском языке
Фото: glavcom.ua

Депутаты от пропрезидентской партии "Слуга народа" инициировали законопроект, в котором говорится об отсрочке обязательного озвучивания фильмов на украинском языке.

Этот документ был зарегистрирован в Верховной Раде 24 мая, пишет "Високий замок".

Речь идет о законопроекте № 5554 "О внесении изменений в некоторые законы по поддержке отечественных производителей теле- и кинопродукции в период установления карантина в связи с распространением на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19", инициаторами которого выступили нардепы Никита Потураев и Евгения Кравчук .

Как пояснил депутат от "Европейской Солидарности" Владимир Вятрович, с 16 июля 2021 года вступает в силу часть 6 статьи 23, которая предусматривает, что "языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык", то есть украинский.

Она регламентирует выполнение этого правила в кинотеатрах, на телевидении и на интернет-платформах. В "Слуге народа" же предлагают отложить вступление в силу этой нормы до завершения карантина. Свое предложение депутаты аргументировали "негативным влиянием карантина на деятельность теле- и кинопроизводителей".

По информации Вятровича, уже в следующий вторник указанный законопроект "хотят форсированно протянуть в повестку дня сессии Верховной Рады и принять в турборежиме".

В то же время, как сообщили источники LB.ua в руководстве профильного комитета Рады, в парламенте на этой неделе указанный законопроект рассматривать не будут. По их словам, документ рассмотрит Комитет в среду.

Напомним, 1 апреля Правительство утвердило новый состав Совета по господдержке кинематографии. В него вошли люди, в отношении которых представители киносообщества присылали свои возражения.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Швейцария защищает свой рынок труда от требований ЕвросоюзаШвейцария защищает свой рынок труда от требований Евросоюза
США рассматривают возможность сотрудничества относительно поставок и производства вакцин в Украине, - ЛяшкоСША рассматривают возможность сотрудничества относительно поставок и производства вакцин в Украине, - Ляшко
Ректор КНУ им. Шевченко призвал лишить Лукашенко звания почетного доктораРектор КНУ им. Шевченко призвал лишить Лукашенко звания почетного доктора
Украина будет просить ОБСЕ перенести переговоры ТКГ из Минска из-за задержания рейса RyanairУкраина будет просить ОБСЕ перенести переговоры ТКГ из Минска из-за задержания рейса Ryanair
Украина перенаправит все авиарейсы в обход воздушного пространства Беларуси, - ДаниловУкраина перенаправит все авиарейсы в обход воздушного пространства Беларуси, - Данилов
Блок рекламы


Похожие новости
У Офиса президента начался митинг в поддержку Стерненко "Покажите нам справедливость!"У Офиса президента начался митинг в поддержку Стерненко "Покажите нам справедливость!"
Палатный заявил, что ветерана АТО принуждали дать показания против негоПалатный заявил, что ветерана АТО принуждали дать показания против него
В Севастополе вместо фильма с Поклонской показали ленту о героях АТОВ Севастополе вместо фильма с Поклонской показали ленту о героях АТО
Суд отменил решение Харьковского горсовета о региональном языкеСуд отменил решение Харьковского горсовета о региональном языке
Депутаты предлагают сажать на шесть лет за похищение ребенка одним из родителейДепутаты предлагают сажать на шесть лет за похищение ребенка одним из родителей
Харьковчанку оштрафовали за неуважение к украинскому паспорту
США пока не будут вводить санкции против оператора "Северного потока-2" - СМИСША пока не будут вводить санкции против оператора "Северного потока-2" - СМИ
Подконтрольный РФ "суд" оставил без изменений приговор украинскому политзаключенному ПриходькоПодконтрольный РФ "суд" оставил без изменений приговор украинскому политзаключенному Приходько
В Сейме Латвии депутаты создали группу для поддержки Крымской платформыВ Сейме Латвии депутаты создали группу для поддержки Крымской платформы
Порошенко пожертвовал $100 000 долларов Украинскому католическому университету УГКЦ на строительство нового КоллегиумаПорошенко пожертвовал $100 000 долларов Украинскому католическому университету УГКЦ на строительство нового Коллегиума
Последние новости
Подгружаем последние новости