Депутаты "Слуги народа" предлагают пока не озвучивать фильмы на украинском языке

Депутаты от пропрезидентской партии "Слуга народа" инициировали законопроект, в котором говорится об отсрочке обязательного озвучивания фильмов на украинском языке.

Этот документ был зарегистрирован в Верховной Раде 24 мая, пишет "Високий замок".

Речь идет о законопроекте № 5554 "О внесении изменений в некоторые законы по поддержке отечественных производителей теле- и кинопродукции в период установления карантина в связи с распространением на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19", инициаторами которого выступили нардепы Никита Потураев и Евгения Кравчук .

Как пояснил депутат от "Европейской Солидарности" Владимир Вятрович, с 16 июля 2021 года вступает в силу часть 6 статьи 23, которая предусматривает, что "языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык", то есть украинский.

Она регламентирует выполнение этого правила в кинотеатрах, на телевидении и на интернет-платформах. В "Слуге народа" же предлагают отложить вступление в силу этой нормы до завершения карантина. Свое предложение депутаты аргументировали "негативным влиянием карантина на деятельность теле- и кинопроизводителей".

По информации Вятровича, уже в следующий вторник указанный законопроект "хотят форсированно протянуть в повестку дня сессии Верховной Рады и принять в турборежиме".

В то же время, как сообщили источники LB.ua в руководстве профильного комитета Рады, в парламенте на этой неделе указанный законопроект рассматривать не будут. По их словам, документ рассмотрит Комитет в среду.

Напомним, 1 апреля Правительство утвердило новый состав Совета по господдержке кинематографии. В него вошли люди, в отношении которых представители киносообщества присылали свои возражения.