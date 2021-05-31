Колесников создал партию

Первый съезд партии Колесникова состоялся 30 мая.

Колесников создал партию
Борис Колесников
Фото: rudenko.kiev.ua

Бизнесмен, бывший вице-премьер Борис Колесников создал партию под названием "Украина - наш дом".

Об этом сообщается на его странице в фейсбуке.

"Сегодня [30 мая] наша команда провела первый съезд политической партии «Украина - наш дом», на котором меня избрали лидером партии, а также были озвучены имена профессионалов, которые составляют ядро партии", - говорится в сообщении от имени Колесникова.

В это ядро вошли, в частности, бывший генконструктор "Антонова" Дмитрий Кива, глава движения SaveФОП Сергей Доротич, президент благотворительного фонда "Помощь онкобольным детям" Валентина Маркевич.

Заявленная цель партии - восстановление суверенитета и "реальной государственности" Украина и рост экономики с повышением социальных стандартов.

Для этого Колесников хочет принять новую Конституцию и перейти на парламентскую модель государственного правления с двухпалатным парламентом.

Борис Колесников - экс-вице-премьер Украины, экс-министр инфраструктуры, народный депутат V, VI и VII созывов от "Партии регионов", бизнесмен.

Напомним, что ранее в Украине была партия "Наш дом Украина", сейчас она называется «Энергия».

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