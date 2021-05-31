Залищук устроилась на работу в "Нафтогаз"

Бывший народный депутат Светлана Залищук стала советником главы правления "Нафтогаза" Юрия Витренко.

Об этом сообщила пресс-служба группы "Нафтогаз".

Залищук будет отвечать за международные вопросы - координировать взаимодействие "Нафтогаза" с международными партнерами и выполнять представительские функции высокого уровня. Одним из ее приоритетов будет противодействие "Северному потоку - 2".

"За предыдущие несколько лет команда Нафтогаза добилась почти невозможного - значительной отсрочки достройки Северного потока-2. Однако до победы еще далеко, и бой Украины против роSSийской геополитической трубы не завершен. Сегодня мы работаем над несколькими сценариями остановки Северного Потока-2. Необходима мобилизация всех ветвей украинской власти и четкая и последовательная координация с нашими международными партнерами, которые понимают опасность роSSийской трубы для всей Европы. Такими пока я вижу приоритеты своей работы", - заявила Залищук.

Залищук была народным депутатом Украины VIII созыва (2014-2019) и возглавляла подкомитет по вопросам евроатлантического сотрудничества и евроинтеграции. Имеет длительный опыт работы в сфере международных отношений. Она работала внешнеполитическим советником премьер-министра Украины Алексея Гончарука и вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

Напомним, что на прошлой неделе из "Нафтогаза" уволилась Елена Зеркаль.