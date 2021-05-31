?Премьер Финляндии после скандала пообещала оплачивать завтраки, на которые из бюджета тратили 300 евро в месяц

Правоохранители должны выяснить, есть ли основания для подозрения.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин согласилась самостоятельно оплачивать питание для себя и своей семьи, на которое раньше из государственного бюджета тратили 300 евро ежемесячно.

Об этом сообщают финское издание Yle, а также сама Марин в Twitter .

Скандал произошел после того, как 25 мая ряд СМИ обнародовали информацию, что из бюджета тратят средства на питание семьи Марин, когда она ночует в официальной резиденции.

Впоследствии полиция Хельсинки начала проверку. Правоохранители должны выяснить, есть ли основания для подозрения. В законе, который регулирует оплату труда главы правительства, такая компенсация не упоминается.

Полицейские также отметили, что проверка касается не действий самой премьер-министра, а государственной канцелярии и других чиновников.

Марин заявила, что во время своего пребывания в должности не просила компенсаций за еду и не принимала участия в решении этого вопроса. По словам Марин, ей сказали, что подобная практика существовала и при прошлых премьер-министрах. В итоге 29 мая Марин объявила, что сама будет оплачивать завтраки для своей семьи.

Напомним, 34-летняя Санна Марин стала новым премьер-министром Финляндии 9 декабря 2019 года. Она стала самой молодой в мире главой правительства. Предыдущий премьер Антти Ринне 3 декабря подал в отставку из-за забастовки почтовых служащих.