Дания помогала США "шпионить" за европейскими политиками, включая Меркель, - СМИ

Службу военной разведки Дании обвиняют в сотрудничестве с Агентством национальной безопасности США для сбора информации о высокопоставленных чиновниках Германии, Франции, Швеции и Норвегии.

Дания помогала США "шпионить" за европейскими политиками, включая Меркель, - СМИ
Фото: deposit photo

Секретные службы Дании якобы помогали США собирать данные о европейских политиках, включая канцлера Германии Ангелу Меркель, с 2012 по 2014 год. Об этом пишет BBC со ссылкой на датские СМИ.

Согласно их информации, Служба военной разведки Дании (FN) сотрудничала с Агентством национальной безопасности (АНБ) США для сбора информации о высокопоставленных чиновниках Германии, Франции, Швеции и Норвегии.

СМИ заявляют, что АНБ якобы получило доступ к текстовым сообщениям и телефонным разговорам, которые были подключены к датским Интернет-кабелям. Это имело кодовое название "Операция Данхаммар" и позволило получить данные, используя телефонные номера политиков.

Расследование датской телерадиокомпании опирается на информацию от девяти источников, которые, как отмечается, имели доступ к секретным данным FN. Эти собеседники заявили, что информация собиралась не только о Меркель, но и о президенте Германии, а на тот момент - главе МИД Франке-Вальтере Штайнмайере и о лидере оппозиции в то время Пере Штайнбрюке.

Минобороны Дании и Служба военной разведки обнародованное расследование не комментировали.

Напомним, в 2013 году стало известно о программе слежения АНБ от бывшего сотрудника этого агентства и ЦРУ Сноудена. Слежение представляло собой сбор метаданных, то есть данных о номерах, месте, времени и продолжительности звонков. Сноуден передал журналистам газет The Washington Post и The Guardian информацию о масштабных слежках, которыми занималась АНБ. Затем он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где более месяца находился в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево" в связи с тем, что США аннулировали его паспорт.

Позже РоSSия предоставила Сноудену временное пристанище, а в 2014 году он получил в РФ разрешение на проживание сроком на три года, которое впоследствии было продлено до 2020 года.

В США Сноудена обвиняют в разглашении секретной информации. Ему грозит до 30 лет лишения свободы. В октябре Сноуден получил бессрочный вид на жительство в РоSSии.

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