Трое роSSийских военных наемников подорвались в ЦАР, - AFP

Вместе с ними погибли двое местных полицейских.

Трое роSSийских военных наемников подорвались в ЦАР, - AFP
Фото: ТСН

Трое граждан РоSSии и двое местных полицейских подорвались на самодельном взрывном устройстве в Центральной Африканской Республике. По данным AFP, россияне являются бойцами одной из военизированных группировок. Об инциденте официально сообщил представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги, пишет Radio Liberty.

"Трое союзников из РоSSии и двое офицеров полиции были убиты", - заявил Казаги.

РоSSия помогает президенту Фостену Арканжи Туадуре бороться с повстанцами. Москва же заявляет, что отправила в ЦАР только инструкторов без оружия для учений Минобороны ЦАР.

Свидетели и неправительственные организации сообщали, что эти инструкторы на самом деле являются боевиками ЧВК "Вагнер" и группировки-подрядчика.

Напомним, в мае миротворческая миссия ООН сообщила, что роSSийские военные в Центральной Африканской Республике самовольно казнили людей, применяли пытки и сексуальное насилие, а также проводили унижающие человеческое достоинство аресты.

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