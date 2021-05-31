Трое роSSийских военных наемников подорвались в ЦАР, - AFP

Вместе с ними погибли двое местных полицейских.

Трое граждан РоSSии и двое местных полицейских подорвались на самодельном взрывном устройстве в Центральной Африканской Республике. По данным AFP, россияне являются бойцами одной из военизированных группировок. Об инциденте официально сообщил представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги, пишет Radio Liberty.

"Трое союзников из РоSSии и двое офицеров полиции были убиты", - заявил Казаги.

РоSSия помогает президенту Фостену Арканжи Туадуре бороться с повстанцами. Москва же заявляет, что отправила в ЦАР только инструкторов без оружия для учений Минобороны ЦАР.

Свидетели и неправительственные организации сообщали, что эти инструкторы на самом деле являются боевиками ЧВК "Вагнер" и группировки-подрядчика.