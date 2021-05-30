Украина отправила гуманитарную помощь Индии из-за ситуации с COVID-19

Фото: ГСЧС

Из Киева в Дели 30 мая вылетел самолет с гуманитарной помощью для Индийской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Во исполнение распоряжения Кабинета Министров Украины от 19 мая №467-р, для борьбы с тяжелыми последствиями пандемии COVID-19 первый рейс доставляет пострадавшему населению Индии 184 кислородных концентратора. Вторым рейсом будет передано еще 216 кислородных концентраторов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гуманитарный груз сопровождают спасатели ГСЧС.

Ранее в Индии зафиксировали новый рекорд смертельных случаев от коронавируса. В стране ежесуточно подтверждают более 300 тысяч случаев. Эту вспышку связывают с новым штаммом коронавируса, который называют "индийским".

Из-за большого количества больных в Индии не хватает кислорода и препаратов, поэтому уже более 40 стран согласились ей помочь, в том числе - Соединенные Штаты и Великобритания.

6 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова поделиться кислородом с Индией.

7 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "Об оказании гуманитарной помощи Республике Индия" из-за сложной эпидситуации с COVID-19 в этой стране.