У Офиса президента начался митинг в поддержку Стерненко "Покажите нам справедливость!"

Фото: Макс Требухов

В Киеве у Офиса президента началась акция в поддержку активистов Сергея Стерненко и Руслана Демчука, признанных судом первой инстанции виновными в похищении одесского депутата пророSSийской партии "Родина" Сергея Щербича.

Активисты требуют справедливого решения Апелляционного суда, который должен объявить свое решение по делу уже 31 мая. На странице акции "Покажите нам справедливость!" в Facebook говорится, что "заказчиками несправедливого приговора в первой инстанции являются роSSийские агенты в Украине".

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

"Дело о "300 гривен" ватного титушки Щербича полностью сфабриковано. Адвокаты Стерненко последовательно доказывали это в апелляции. Но, к сожалению, в Украине это не значит ничего, поскольку доверия к судьям нет. Сначала судьи запретили онлайн-трансляцию заседаний, несмотря на сумасшедший резонанс и призывы к прозрачности процесса. Затем они позволили прокуратуре приобщить к делу документы, которые не были представлены в первой инстанции, что является грубым нарушением", - говорилось в анонсе митинга.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Активисты заявили, что "единственный способ достичь справедливости в Украине - это бороться за нее. И мы продолжим это делать, пока не получим справедливости для всех".

Напомним, что 23 февраля Приморский районный суд Одессы вынес приговор Стерненко по делу по обвинению в похищении в 2015 году человека - Сергея Щербича. Стерненко лишили свободы на семь лет и три месяца и признали виновным по всем статьям. Это незаконное хранение оружия, похищение человека (освободили от наказания по сроку давности), нападение с целью завладения чужим имуществом. Аналогичный приговор получил и Демчук.

Речь идет о похищении депутата Коминтерновского райсовета Одесской области от пророSSийской партии "Родина" Сергея Щербича. Он заявил, что его похитили и пытали, требуя от него отказаться от еще не полученного депутатского мандата.

После приговора Стерненко и Демчук находились под стражей, пока 9 апреля Одесский апелляционный суд смягчил меры пресечения и отправил их под домашний арест.