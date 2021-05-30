В Беларуси задержали главного редактора издания "Hrodna.Life"

Видео задержания журналиста силовики сняли за два дня до его ареста.

Белорусские силовики задержали главного редактора издания "Hrodna.Life" Алексея Шота.

Об этом в Telegram сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

"В Гродно задержали главного редактора Hrodna.life Алексея Шота. Задержание состоялось 10 минут назад возле дома журналиста", - говорится в сообщении.

В квартире, где зарегистрирован Алексей Шота, силовики провели обыск. Пока неизвестно, было ли из нее что-то изъято.

Гродненская милиция прокомментировала задержание журналиста. Информация размещена в группе "Вконтакте".

"В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками Ленинского РОВД Гродно выявлен факт размещения сайтом Hrodna life информационной продукции, признанной в установленном порядке экстремистской", - говорится в сообщении.

Как отмечает Белорусская ассоциация журналистов, видео задержания журналиста силовики сняли за два дня до его ареста - 28 мая, тогда как арест состоялся 30 мая.

Фото: БАЖ Скрншот

Ранее, 19 марта Алексей Шота уже привлекался к административной ответственности "за распространение экстремистской информации" на сайте.

По информации белорусских силовиков, сейчас речь идет о продукции одного и того же телеграм-канала, ранее признанного экстремистским.