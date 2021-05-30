Коалиция за свободу СМИ требует освободить Романа Протасевича

"Эти шокирующие действия являются открытой атакой на свободу СМИ и имеют серьезные последствия для свободы выражения взглядов".

Коалиция за свободу СМИ обнародовала заявление, в котором осудила принудительную посадку самолета Ryanair в Минске и арест оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Об этом сообщил Государственный департамент США .

Текст заявления обнародовали правительства Украины, Австрии, Болгарии, Канады, Кипра, Чехии, Эстонии, Финляндии, Германии, Греции, Исландии, Латвии, Люксембурга, Нидерландов, Новой Зеландии, Северной Македонии, Словакии, Словении, Швейцарии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки.

"Эти беспрецедентные и шокирующие действия являются открытой атакой на свободу СМИ и имеют серьезные последствия для свободы выражения взглядов в более широком смысле. Они тем более вызывают беспокойство, когда рассматриваются в контексте масштабной кампании по замалчиванию независимых голосов в Беларуси, включая с рейдом 18 мая в офисы независимого новостного сайта tut.by и последующим арестом нескольких сотрудников", - говорится в заявлении.

Фото: ЕРА/UPG

Коалиция отмечает, что около 400 журналистов и медийщиков в Беларуси сталкивались с различными формами репрессий во время выборов 9 августа и их последствий.

Подписанты требуют немедленного освобождения Протасевича, а также других журналистов и работников СМИ , которых задержали в Беларуси за их профессиональную деятельность. "Виновные лица должны ответить за нападения на журналистов и работников средств массовой информации. Свобода СМИ является важной составляющей демократического общества и необходимой для защиты прав человека и основных свобод", - подытоживается в заявлении.

Напомним, в аэропорту Минска 23 мая задержали соучредителя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Он находился на борту самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Позже оказалось, что задержали также его девушку - гражданку РоSSии Софию Сапегу.

30 мая стало известно, что Протасевича перевели в СИЗО КГБ, где находится София.

Раньше в Беларуси заблокировали спортивный сайт Sports.ru, один из основателей которого является критиком Лукашенко, а также сайт TUT.BY - возбуждено дело о неуплате налогов в особо крупном размере, журналистов интернет-издания задержали.