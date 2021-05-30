Коалиция за свободу СМИ требует освободить Романа Протасевича
"Эти шокирующие действия являются открытой атакой на свободу СМИ и имеют серьезные последствия для свободы выражения взглядов".
Коалиция за свободу СМИ обнародовала заявление, в котором осудила принудительную посадку самолета Ryanair в Минске и арест оппозиционного журналиста Романа Протасевича.
Об этом сообщил Государственный департамент США.
Текст заявления обнародовали правительства Украины, Австрии, Болгарии, Канады, Кипра, Чехии, Эстонии, Финляндии, Германии, Греции, Исландии, Латвии, Люксембурга, Нидерландов, Новой Зеландии, Северной Македонии, Словакии, Словении, Швейцарии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки.
"Эти беспрецедентные и шокирующие действия являются открытой атакой на свободу СМИ и имеют серьезные последствия для свободы выражения взглядов в более широком смысле. Они тем более вызывают беспокойство, когда рассматриваются в контексте масштабной кампании по замалчиванию независимых голосов в Беларуси, включая с рейдом 18 мая в офисы независимого новостного сайта tut.by и последующим арестом нескольких сотрудников", - говорится в заявлении.
Коалиция отмечает, что около 400 журналистов и медийщиков в Беларуси сталкивались с различными формами репрессий во время выборов 9 августа и их последствий.
Подписанты требуют немедленного освобождения Протасевича, а также других журналистов и работников СМИ, которых задержали в Беларуси за их профессиональную деятельность. "Виновные лица должны ответить за нападения на журналистов и работников средств массовой информации. Свобода СМИ является важной составляющей демократического общества и необходимой для защиты прав человека и основных свобод", - подытоживается в заявлении.
Напомним, в аэропорту Минска 23 мая задержали соучредителя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Он находился на борту самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Позже оказалось, что задержали также его девушку - гражданку РоSSии Софию Сапегу.
30 мая стало известно, что Протасевича перевели в СИЗО КГБ, где находится София.
Раньше в Беларуси заблокировали спортивный сайт Sports.ru, один из основателей которого является критиком Лукашенко, а также сайт TUT.BY - возбуждено дело о неуплате налогов в особо крупном размере, журналистов интернет-издания задержали.