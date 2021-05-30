Борис Джонсон женился на своей невесте на частной церемонии
Свадьбу провели в Вестминстерском соборе.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон женился на своей невесте Кэрри Саймондс на тайной церемонии в Вестминстерском соборе в субботу, 29 мая.
Об этом пишет bbc.com.
По данным нескольких газет, свадьба была интимная - для близких друзей и семьи.
Известно, что старшие служащие Даунинг-стрит не знали о свадьбе. Молодоженов поздравили министры британского правительства.
Хотя Джонсон женился уже дважды, Римско-католическая церковь позволила ему снова жениться, поскольку его предыдущие браки были вне церкви.
Как написала The Mail on Sunday, на церемонию пригласили 30 гостей - максимальное количество участников, разрешенное при ограничениях из-за коронавируса.
Свадебную церемонию отслужил отец Даниэль Хамфрис.
Последним британским премьер-министром, который женился, находясь на этой должности, был Роберт Бэнкс Дженкинсон в 1822 году.
Напомним, Джонсон и Саймондс объявили о помолвке и беременности женщины в феврале 2020 года.