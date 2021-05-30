Романа Протасевича перевели в СИЗО КГБ, где находится его девушка София Сапега, задержанная вместе с ним в аэропорту Минска.

Об этом пишет bbc.com.

Семья Протасевича узнала, что их сын находится там, в пятницу, 28 мая, когда сестре Романа удалось передать в изолятор передачу. "Мы до конца не знали, где он находится, пока дочь не передала посылку. А раз ее взяли, понятно, где. Она передала то, что там разрешено - предметы личной гигиены ... Он книгу просил через адвоката, но ее не приняли, потому что печатная продукция запрещена", - рассказал отец Романа Дмитрий.

Семья Романа сомневается в том, что парень "бодрый и веселый", как Роман сказал своему адвокату на первой встрече в четверг. Они уверены, что их сына били после задержания.

"У нас есть глубокие опасения за состояние здоровья Романа после видео, которое появилось. Зная его и зная те методы, которые применяются в СИЗО КГБ, нам не сложно предположить, что его состояние требует контроля со стороны власти", - отметил его отец.

Он пояснил, что семья подала заявление с просьбой провести проверку по факту нанесения побоев.

"Конечно, нас власть очень ограничивает (в информации), мы бы хотели знать больше. Мы по-прежнему настаиваем, чтобы к нему допустили врачей. Адвокат - это не врач. Ну, он бодр и весел - это же ни о чем не говорит. Мы будем добиваться, чтобы к нему пустили врачей и оценили объективно его состояние", - отметил Протасевич.

26 мая адвокат Романа Инесса Оленская обратилась в Следственный комитет с требованием провести его медицинское освидетельствование с целью исключения применения к подзащитному физического насилия и пыток.

Адвокат смогла найти Протасевича только через два дня после того, как 25 мая в СИЗО-1, где он находился после задержания, ей сначала выписали пропуск, но потом его отменили и сказали, что его там нет. Вероятно, именно тогда его и перевели в СИЗО КГБ, но никто, кроме следователей, об этом не узнал.

Напомним, в аэропорту Минска 23 мая задержали соучредителя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Он находился на борту самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Во время полета пилоты запросили в Беларуси посадку из-за сообщения о минировании.

Затем пассажиров отправили на переосвидетельствование, где Протасевича и задержали. Его обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса: организация массовых беспорядков (статья 293 УК), организация грубого нарушения общественного порядка (статья 342 УК) и разжигание вражды (часть 3 статьи 130 УК). Максимальные сроки по этим статьям - 15 лет лишения свободы, 3 года и 12 лет соответственно.

Позже оказалось, что задержали также его девушку - гражданку РоSSии Софию Сапегу.

Она учится на магистратуре в Европейском гуманитарном университете Вильнюса. Официальный представитель этого вуза Максим Милта подтвердил, что Сапегу задержали.