Романа Протасевича перевели в СИЗО КГБ, где находится его девушка

Его родители убеждены, что парня били после задержания.

Романа Протасевича перевели в СИЗО КГБ, где находится его девушка
Роман Протасевич
Фото: nn.by

Романа Протасевича перевели в СИЗО КГБ, где находится его девушка София Сапега, задержанная вместе с ним в аэропорту Минска.

Об этом пишет bbc.com.

Семья Протасевича узнала, что их сын находится там, в пятницу, 28 мая, когда сестре Романа удалось передать в изолятор передачу. "Мы до конца не знали, где он находится, пока дочь не передала посылку. А раз ее взяли, понятно, где. Она передала то, что там разрешено - предметы личной гигиены ... Он книгу просил через адвоката, но ее не приняли, потому что печатная продукция запрещена", - рассказал отец Романа Дмитрий.

Семья Романа сомневается в том, что парень "бодрый и веселый", как Роман сказал своему адвокату на первой встрече в четверг. Они уверены, что их сына били после задержания.

"У нас есть глубокие опасения за состояние здоровья Романа после видео, которое появилось. Зная его и зная те методы, которые применяются в СИЗО КГБ, нам не сложно предположить, что его состояние требует контроля со стороны власти", - отметил его отец.

Он пояснил, что семья подала заявление с просьбой провести проверку по факту нанесения побоев.

"Конечно, нас власть очень ограничивает (в информации), мы бы хотели знать больше. Мы по-прежнему настаиваем, чтобы к нему допустили врачей. Адвокат - это не врач. Ну, он бодр и весел - это же ни о чем не говорит. Мы будем добиваться, чтобы к нему пустили врачей и оценили объективно его состояние", - отметил Протасевич.

26 мая адвокат Романа Инесса Оленская обратилась в Следственный комитет с требованием провести его медицинское освидетельствование с целью исключения применения к подзащитному физического насилия и пыток.

Адвокат смогла найти Протасевича только через два дня после того, как 25 мая в СИЗО-1, где он находился после задержания, ей сначала выписали пропуск, но потом его отменили и сказали, что его там нет. Вероятно, именно тогда его и перевели в СИЗО КГБ, но никто, кроме следователей, об этом не узнал.

Напомним, в аэропорту Минска 23 мая задержали соучредителя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Он находился на борту самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Во время полета пилоты запросили в Беларуси посадку из-за сообщения о минировании.

Затем пассажиров отправили на переосвидетельствование, где Протасевича и задержали. Его обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса: организация массовых беспорядков (статья 293 УК), организация грубого нарушения общественного порядка (статья 342 УК) и разжигание вражды (часть 3 статьи 130 УК). Максимальные сроки по этим статьям - 15 лет лишения свободы, 3 года и 12 лет соответственно.

Позже оказалось, что задержали также его девушку - гражданку РоSSии Софию Сапегу.

Она учится на магистратуре в Европейском гуманитарном университете Вильнюса. Официальный представитель этого вуза Максим Милта подтвердил, что Сапегу задержали.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Швейцария защищает свой рынок труда от требований ЕвросоюзаШвейцария защищает свой рынок труда от требований Евросоюза
США рассматривают возможность сотрудничества относительно поставок и производства вакцин в Украине, - ЛяшкоСША рассматривают возможность сотрудничества относительно поставок и производства вакцин в Украине, - Ляшко
Литва требует немедленно освободить захваченного в Минске основателя NextaЛитва требует немедленно освободить захваченного в Минске основателя Nexta
Ректор КНУ им. Шевченко призвал лишить Лукашенко звания почетного доктораРектор КНУ им. Шевченко призвал лишить Лукашенко звания почетного доктора
Украина будет просить ОБСЕ перенести переговоры ТКГ из Минска из-за задержания рейса RyanairУкраина будет просить ОБСЕ перенести переговоры ТКГ из Минска из-за задержания рейса Ryanair
Блок рекламы


Похожие новости
Коалиция за свободу СМИ требует освободить Романа ПротасевичаКоалиция за свободу СМИ требует освободить Романа Протасевича
16-летняя девушка из Горловки сбежала из ОРДО через минное поле16-летняя девушка из Горловки сбежала из ОРДО через минное поле
Девушка Протасевича на видео "призналась" в публикации информации о белорусских силовикахДевушка Протасевича на видео "призналась" в публикации информации о белорусских силовиках
Девушку Романа Протасевича арестовали на два месяцаДевушку Романа Протасевича арестовали на два месяца
Белорусские правозащитники признали Романа Протасевича политзаключеннымБелорусские правозащитники признали Романа Протасевича политзаключенным
Дубилет-старший заявил, что находится в Израиле и не скрывается от следствияДубилет-старший заявил, что находится в Израиле и не скрывается от следствия
В СИЗО Киева открыли обновленный корпус, отремонтированный по норвежскому образцуВ СИЗО Киева открыли обновленный корпус, отремонтированный по норвежскому образцу
Нардеп Козак официально не находится на больничном или в отпуске, - аппарат Рады
Подозреваемый в госизмене нардеп Козак находится на лечении в Беларуси, - МедведчукПодозреваемый в госизмене нардеп Козак находится на лечении в Беларуси, - Медведчук
Подозреваемый в госизмене нардеп Козак находится в РоSSии, Медведчук в Украине, - БакановПодозреваемый в госизмене нардеп Козак находится в РоSSии, Медведчук в Украине, - Баканов
Последние новости
Подгружаем последние новости